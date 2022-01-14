Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? Survivor 2022’in çekildiği Dominik Cumhuriyeti haritada hangi kıtada?
Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan yarışma bu akşam 20:00’de TV8’de yayınlanacak. Survivor'ın Dominik Cumhuriyeti'nde çekilecek olması nedeniyle ülke hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? Survivor 2022’in çekildiği Dominik Cumhuriyeti haritada hangi kıtada?
Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? Survivor 2022'in çekildiği Dominik Cumhuriyeti haritada hangi kıtada? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de aynı yerde çekilen fenomen yarışmada yine zorlu ada şartları ve parkurlar dikkat çekecek. İşte, Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? Survivor 2022'in çekildiği Dominik Cumhuriyeti haritada hangi kıtada?
2021 SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Survivor geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yılık ortalama sıcaklık 26 derece olarak biliniyor.
DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?
Dominik Cumhuriyeti Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.
Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.
DOMİNİK'İN İKLİMİ
Dominik Cumhuriyeti'nin tropik bir iklimi vardır. Fakat mevsimsel sıcaklık değişimlerinden çok bölgesel sıcaklık farklılıkları görülmektedir. Ağustos ayı bunaltıcı şekilde sıcak olur. Ülkede iki yağmurlu mevsim vardır, Ekim'den Mayıs'a kadar kuzey kıyıları, Mayıs'tan Ekim'e kadar güney kıyıları yağmurlu olur. Bu yağmurlar, sadece serinletici etkilidir ve yarım gün sürer. Haziran-Eylül ayları kasırga mevsimidir.
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