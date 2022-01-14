Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? Survivor 2022'in çekildiği Dominik Cumhuriyeti haritada hangi kıtada? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de aynı yerde çekilen fenomen yarışmada yine zorlu ada şartları ve parkurlar dikkat çekecek. İşte, Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? Survivor 2022'in çekildiği Dominik Cumhuriyeti haritada hangi kıtada?

2021 SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yılık ortalama sıcaklık 26 derece olarak biliniyor.