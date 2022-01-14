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Kırmızı Oda neden yok? 14 Ocak Kırmızı Oda bu akşam var mı yok mu? (TV8 yayın akışı)

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Kırmızı Oda neden yok? 14 Ocak Kırmızı Oda bu akşam var mı yok mu? TV8 yayın akışı

14 Ocak Kırmızı Oda bu akşam var mı yok mu? Kırmızı Oda neden yok? TV8 ekranlarında her hafta Cuma akşamı yayınlanan sevilen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Masterchef Türkiye finalinin yayınlanmasıyla birlikte, dizinin takipçileri Kırmızı Oda neden yok sorusuna yanıt aramaya başlıyor. Peki; 14 Ocak Kırmızı Oda bu akşam var mı yok mu?

14 Ocak Kırmızı Oda bu akşam var mı yok mu? Kırmızı Oda neden yok? TV8 yayın akışı bu akşam gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Her Cuma akşamı yayınlanan ve ilgiyle takip edilen dizilerden birisi olan Kırmızı Oda bu akşam başlamadı. Dizinin ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor. Peki; 14 Ocak Kırmızı Oda bu akşam var mı yok mu?

14 OCAK KIRMIZI ODA BU AKŞAM VAR MI?

Kırmızı Oda dizisi bu akşam ekranlarda olmayacak.

KIRMIZI ODA NEDEN YOK?

TV8 yayın akışına göre bu akşam Masterchef Türkiye isimli programın finali ekranlarda olacak. Bu nedenle Kırmızı Oda dizisi yayınlanmayacak.

14 OCAK CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 MasterChef TürkiyeYarışma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Final

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma

04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa Program

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