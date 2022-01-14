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Selin Şekerci ve İbrahim Selim'den kötü haber

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Selin Şekerci ve İbrahim Selim’den kötü haber

İbrahim Selim programına konuk ettiği Selin Şekerci ile aik yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 7 aydır birlikte olan çiftten kötü haber geldi. İlişkilerini sessiz sedasız bitiren çift birbirlerini silmeye kıyamadılar.

Magazin dünyasının neşeli çifti Selin Şekerci ve İbrahim Selim'den kötü haber geldi.

Yaklaşık 7 ay önce Selim'in programına konuk olan oyuncu, kalbini ünlü şovmene kaptırmış ve ikili aşk yaşamaya başlamıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre 43 yaşındaki şovmen ve 32 yaşındaki oyuncu, dostça ayrıldı.

Daha önce evliliğe sıcak bakmadıklarını açıklayan ünlü çift, biten ilişkinin ardından dost kaldı.

Selin Şekerci'nin Instagram hesabında ünlü şovmenle olan fotoğrafını silmemesi "Acaba ayrılık değil, kısa bir kriz mi?" dedirtti.

Ancak ünlü şovmenin daha önceden bütün fotoğraflarını beğendiği Şekerci'nin son paylaşımlarına duyarsız kalması da ayrılık iddialarını güçlendirdi.

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