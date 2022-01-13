Camdaki Kız bu akşam neden yok? Camdaki kız final mi yaptı, neden yayınlanmıyor? 13 Ocak Kanal D yayın akışı...
Camdaki Kız bu akşam neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Birçok dizinin yeni yıl sonrasında ekranlara gelmemesi merak uyandırmıştı. İşte, Camdaki Kız bu akşam neden yok? Camdaki kız final mi yaptı, neden yayınlanmıyor? 13 Ocak Kanal D yayın akışı...
Camdaki Kız bu akşam neden yok? Camdaki kız final mi yaptı, neden yayınlanmıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Camdaki Kız'ın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. 2 haftadır ekranlara gelmeyen dizinin final yapıp yapmadığı ise sorgulanıyor. İşte, Camdaki Kız bu akşam neden yok? Camdaki kız final mi yaptı, neden yayınlanmıyor? 13 Ocak Kanal D yayın akışı...
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU HAFTA NEDEN YOK?
Camdaki Kız dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yılbaşı tatili nedeni ile her sene diziler genellikle bir bölüm ara veriyor. 6 Ocak Kanal D yayın akışında saat 20:00'de Doktor Strange filmi yer alıyor. 22:15'te ise Pasifik Savaşı: İsyan filmi yayınlanacak. Dizinin yeni bölümün ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. Önümüzdeki hafta 13 Ocak'ta yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Doktor Strange
22:15 Pasifik Savaşı: İsyan
00:30 Doktor Strange
02:15 Gelinim Mutfakta
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