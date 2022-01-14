Ahmet Kural hapis yatacak mı? Avukatı konuştu
Ahmet Kural ve Sıla arasında darp davasında karar çıktı. ‘Hakaret, tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından yargılanan oyuncunun 1 yıl 4 ay 20 gün hapsine karar verildi. Peki Ahmet Kural hapis yatacak mı? Avukatı Sabah Yazarı Tuba Kalçık’a konuştu. İşte o yazı…
Biliyorsunuz Ahmet Kural-Sıla davasını ilk günden beri yakından takip ediyorum. Dava sürecinde yaşananları birçok defa buradan aktardım.
Bu hafta da davada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet hükmüne karşı yapılan istinaf başvuruları karara bağlandı.
Kural'ın 1 yıl 4 ay 20 günlük cezasının onandığı davayı konuşmak için Kural'ın avukatı Sibel Aydın'ı aradım. "Bizim için hukuki süreç devam ediyor" diyen Aydın, şöyle devam etti:
HAPSE GİRECEK Mİ?
"Karar sonucu müvekkilim Ahmet Kural'ın aldığı ceza ertelendi. Dava sonucu kamuoyu tarafından net anlaşılsın diye söylemek istiyorum, müvekkilim Ahmet Kural hapse girmeyecek. Hukukun müvekkile tanıdığı bütün hakları sonuna kadar kullanacağız. Hukuki süreç henüz bitmedi, gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkını da kullanacağız. Adalete güvenimiz tam."
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