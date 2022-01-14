Masterchef ödül ne? 2022 Masterchef büyük ödül ne kadar, kaç TL?
2022 Masterchef büyük ödül ne kadar? Masterchef ödül ne? Masterchef programında kazanan isim belli oluyor. Final gecesinde Eren ve Hasan arasındaki kıyasıya rekabet son bulacak ve bir kişi büyük ödüle ulaşacak. Peki; 2022 Masterchef ödül ne kadar? Masterchef’in 3. sezonunda birinciye 500 bin TL ödül hediye edilmişti. Bir önceki sezonda da yarışmayı kazanan isme lüks bir otomobil hediye edilmişti.
2022 Masterchef ödül ne? Masterchef ödül ne kadar? Masterchef yarışmasında büyük finale çok az bir süre kaldı. Finalde yarışmayı kazanacak isim kadar ödülün ne olduğu da merak ediliyor. Masterchef büyük ödül ne kadar sorusuna cevap aranıyor. Yarışmanın 3. sezonunda şampiyon olan isme 500 bin TL ödül verilmişti.
2022 MASTERCHEF ÖDÜL NE?
2022 Masterchef sezonunda ödül henüz belli olmadı. Büyük ödül belli olduğunda bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?
İlk final akşamında MasterChef jürisi, yarışmacılardan üç yemek istedi. İlki yarışmaya ilk katıldıkları tabak, ikincisi yaratıcılık, üçüncüsü ise hayatlarında önemli bir yeri olan yemekler olarak açıklandı.
İki gün üst üste yapılan oyunlarla 2021 MasterChef şampiyonu belirleniyor. Şampiyon ise cuma günü canlı yayında yapılan oyunlar netleşmiş olacak. Perşembe günü Hasan ve Eren, üç farklı yemek hazırladı. Yemekler için verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi.
MasterChef'e katılırken yaptıkları ilk yemekte 24 puanla Eren öne geçti. Hasan ise 20 puanla ikinci oyuna geçmiş oldu. Yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık yaptı ve Eren yine birinciliğini sürdürdü.
Masterchef'in büyük finali 14 Ocak Cuma akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak.
MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLLERİ!
MasterChef 3. sezonda birinciye 500 bin TL ödül taktim edilmişti. 2022 yılının Masterchef birincisine ise lüks bir otomobil ödülü verilmişti.
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