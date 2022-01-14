Masterchef ödül ne? 2022 Masterchef büyük ödül ne kadar, kaç TL?

İki gün üst üste yapılan oyunlarla 2021 MasterChef şampiyonu belirleniyor. Şampiyon ise cuma günü canlı yayında yapılan oyunlar netleşmiş olacak. Perşembe günü Hasan ve Eren, üç farklı yemek hazırladı. Yemekler için verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi.

MasterChef'e katılırken yaptıkları ilk yemekte 24 puanla Eren öne geçti. Hasan ise 20 puanla ikinci oyuna geçmiş oldu. Yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık yaptı ve Eren yine birinciliğini sürdürdü.