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Masterchef final ne zaman, saat kaçta? 2022 Masterchef kim kazandı? Masterchef şampiyonu kim oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Masterchef final ne zaman, saat kaçta? 2022 Masterchef kim kazandı? Masterchef şampiyonu kim oldu?

2022 Masterchef kim kazandı? Masterchef final ne zaman, saat kaçta? Masterchef şampiyonu televizyon izleyicilerinin merak ettiği konulardan birisi oldu. 2022 Masterchef’te final heyecanı yaşanıyor. İki yarışmacı Eren ve Hasan arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak ve Masterchef şampiyonu belli olacak. Peki; 2022 Masterchef kim kazandı?

Masterchef final ne zaman, saat kaçta? 2022 Masterchef kim kazandı? Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef'te büyük final başlıyor. Hasan ve Eren'in şef olmak için mücadele edeceği final öncesi yarışmayı kimin kazandığı merak ediliyor. Finalin ne zaman yapılacağı da bir diğer merak edilen konu oldu. Peki; Masterchef final ne zaman?

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

İlk final akşamında MasterChef jürisi, yarışmacılardan üç yemek istedi. İlki yarışmaya ilk katıldıkları tabak, ikincisi yaratıcılık, üçüncüsü ise hayatlarında önemli bir yeri olan yemekler olarak açıklandı.

İki gün üst üste yapılan oyunlarla 2021 MasterChef şampiyonu belirleniyor. Şampiyon ise cuma günü canlı yayında yapılan oyunlar netleşmiş olacak. Perşembe günü Hasan ve Eren, üç farklı yemek hazırladı. Yemekler için verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi.

MasterChef'e katılırken yaptıkları ilk yemekte 24 puanla Eren öne geçti. Hasan ise 20 puanla ikinci oyuna geçmiş oldu. Yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık yaptı ve Eren yine birinciliğini sürdürdü.

Masterchef'in büyük finali 14 Ocak Cuma akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak.

MASTERCHEF ÖDÜL NE KADAR?

Masterchef 2022'de büyük ödülün ne olduğu henüz açıklanmadı. Ödül açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLLERİ!

MasterChef 3. sezonda birinciye 500 bin TL ödül taktim edilmişti. 2022 yılının Masterchef birincisine ise lüks bir otomobil ödülü verilmişti.

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