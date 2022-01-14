Masterchef kim kazandı, şampiyon oldu 2021? Masterchef bu sene kim birinci oldu, Hasan mı Eren mi? Soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftalar sonra büyük mücadelenin ardından Masterchef 2021'de adını finale yazdıran iki isim Eren ve Hasan oldu. Canlı yayında belli olacak şampiyon için geri sayım sürüyor. Kıyasıya süren ilk tur sonrasında puanlar birbirine oldukça yakın çıktı. Yarışmayı takip edenler şampiyon olacak isimi merak ediyor. İşte, Masterchef kim kazandı, şampiyon oldu 2021? Masterchef bu sene kim birinci oldu, Hasan mı Eren mi? TV8'de şampiyon belli oluyor...