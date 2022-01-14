Masterchef kim kazandı, şampiyon oldu 2021? Masterchef bu sene kim birinci oldu, Hasan mı Eren mi? TV8'de şampiyon belli oluyor...
Masterchef kim kazandı, şampiyon oldu 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef 2021'de şampiyon olan isim belli oluyor. Hasan ve Eren haftalarca süren mücadelenin ardından finale adını yazdıran iki isim oldu. İlk turun heyecan fırtınasına döndüğü akşamda şampiyonun belli olmasına artık sayılı saatler kaldı. Yarışmayı takip edenler hangi yarışmacının ipi göğüslediğini merak ediyor. İşte, Masterchef kim kazandı, şampiyon oldu 2021? Masterchef bu sene kim birinci oldu, Hasan mı Eren mi? TV8'de şampiyon belli oluyor...
Masterchef kim kazandı, şampiyon oldu 2021? Masterchef bu sene kim birinci oldu, Hasan mı Eren mi? Soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftalar sonra büyük mücadelenin ardından Masterchef 2021'de adını finale yazdıran iki isim Eren ve Hasan oldu. Canlı yayında belli olacak şampiyon için geri sayım sürüyor. Kıyasıya süren ilk tur sonrasında puanlar birbirine oldukça yakın çıktı. Yarışmayı takip edenler şampiyon olacak isimi merak ediyor. İşte, Masterchef kim kazandı, şampiyon oldu 2021? Masterchef bu sene kim birinci oldu, Hasan mı Eren mi? TV8'de şampiyon belli oluyor...
MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?
MasterChef şampiyonluk mücadelesi bugün sona eriyor. Finale adını yazdıran Hasan ve Eren arasında birinci belli olacak. Başlangıç, ana yemek ve tatlı menüsünden oluşacak tabaklar, masaya servis edilerek jüri üyelerinin beğenisine sunulacak. MasterChef puan durumuna göre; final heyecanın ilk etabında Eren avantajı yakalayarak Hasan'ın önüne geçmişti.
MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLACAK?
MasterChef şampiyonu olacak ismin belirlenmesine sayılı saatler kaldı. Hasan ve Eren arasında gerçekleşen mücadele sonucunda birinci kişi canlı yayında açıklanacak ve MasterChef şampiyonu belli olacak. Yarışmacılar en lezzetli tabaklarını yapmaya başladılar. Programın ilerleyen saatlerine doğru açıklanacak olan MasterChef şampiyonu olan isim ve detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı halen hayatını orada sürdürmektedir.
Babasının tayinleri sebebiyle şehir şehir gezdiklerini belirten MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir. Ailecek İstanbul'a taşındıklarını söyleyen MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getirmektedir.
MasterChef 2021'in ilk turunda İmroz kuzusu yapan Eren, 3 şefden de evet alarak üçlü düellolara girmeye hak kazandı. Bahri ve Emirhan ile eşleşen yarışmacı, şeflerin istediği süt helvasını en iyi hazırlayan isim olarak final turuna kaldı.
Eren Kaşıkçı ana kadroya girdiği akşamda ise rakipleriyle birlitke Macar gulaş hazırlayıp 7 isimle birlikte final turunun bir üst etabına çıktı ve rakipleriyle birlikte hindiba bitkisinin ana ürün olarak belirlendiği bir yemek yaptı. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, 2021 MasterChef'in 12. yarışmacısı olarak seçilmeyi başardı.
MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?
Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır.
Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır. MasterChef'e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.
Bu sene de yine Piramit tavuk ile birinci turda jüri karşısına çıkmıştı. Somer Şef hayır oyu vermişti ve Mehmet Şef ile Danilo Şef evet demişti. "Ben olsam Serhat birincilik kazanamazdı" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacı bu sene üçlü düello turunu da geçti. Üçlü düello turunda Yiğit Gök ve Oğuzhan Öveç ile yarıştı. En iyi balık çorbasını yaparak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLACAK?
MasterChef Türkiye 2021 ödülü, en başta büyük bir kupa olacak. Bunun yanı sıra; birinci olacak kişiye lüks bir otomobil hediye edilecek. 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020'de ise son model bir otomobil ödülü vardı.
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