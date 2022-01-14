Arka Sokaklar'da Rıza Baba bilmecesi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın vurulması sonrasında Zafer Ergin'in yapıma veda edeceği iddia edildi. Gelişmeler ardından hayranları yeni bölümde yaşanacakları yakından takip ediyor. İşte, Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan yeni bölümde Rıza Baba'nın istifası kafaları karıştırmıştı. Fragmanda Rıza Baba'nın vurulması sonrasında Zafer Ergin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu?
ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba karakterinin ölü ölmediği henüz belli değil. Fragmanda yer alan sahnede; Rıza Baba silahlı saldırıya uğruyor. Bir şahıs elinde silahla üç el ateş ediyor ve ekibin lideri Rıza Baba kanlar içerisinde yere yığılıyor. Bu akşamki yeni bölümde Rıza Baba'nın akıbeti belli olacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mesut'un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut'un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kaybolur. Mesut'u arayan ekibimiz gergindir.
Samir'in kaldığı hapishaneden gelen bir haber ekibimizi ve İlyas Albay'ı şoka uğratır. Harekete geçen İlyas Albay kendisini tehlikeli bir konuma sokarken ekibimizi de peşinden sürükler. Uyuşturucu alışverişine devam eden Amerikalıların intikam almak için son bir planı daha vardır.
Veli isimli tekinsiz bir adam, önce kağıtçı Kudret'in eşi Nuran'a, ardından da Kudret'e saldırır. Polislerimiz izini kaybettiren Veli'yi bulmalıdır. Ekibimiz Veli'yi ararken aradaki husumetin sebebini öğrenmeye çalışacaklardır.
ZAFER ERGİN KİMDİR?
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.
1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir.
2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Mehmet Karahanlı rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayına başlayan ve hâlâ yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar adlı dizide önce başkomiser, 3. sezondan 9. sezona kadar emniyet amiri, 9. sezondan itibaren ise emniyet müdürü Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.
Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur.
9 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada 14 yıldır oynadığı Arka Sokaklar dizisi hakkında 'İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim hâlinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin edersiniz.' dedi
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- Arka Sokaklar'da Rıza Baba bilmecesi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu?
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