Arka Sokaklar’da Rıza Baba bilmecesi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut'un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut'un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kaybolur. Mesut'u arayan ekibimiz gergindir.

Samir'in kaldığı hapishaneden gelen bir haber ekibimizi ve İlyas Albay'ı şoka uğratır. Harekete geçen İlyas Albay kendisini tehlikeli bir konuma sokarken ekibimizi de peşinden sürükler. Uyuşturucu alışverişine devam eden Amerikalıların intikam almak için son bir planı daha vardır.