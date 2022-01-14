HaberlerMagazin Haberleri2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı toplam 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır?
2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı toplam 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır?
Giriş Tarihi:
14.01.2022
Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı toplam 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı toplam 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır?