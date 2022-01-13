Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan kimdir?
Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan kim? Ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Önder Öztarhan kimdir sorusuna da cevap aranmaya başlandı. 1996'da bir kozmetik markasında ürün müdürü olarak işe başlayan Öztarhan, aynı markanın perakende başkanlığı görevini yürütmüştü. Peki; Önder Öztarhan kimdir?
Önder Öztarhan kimdir? Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Çiftin ilişkilerini sır gibi sakladıktan sonra, son günlerde aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Önder Öztarhan kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. 1972 yılında İstanbul'da doğan Önder Öztarhan'ın güzel oyuncu Aslı Enver ile sevgili olduğu iddia ediliyor.
ÖNDER ÖZTARHAN KİMDİR?
University of Massachusetts Amherst'de öğrenim gören Öztarhan, aynı üniversitede asistanlık yaptı.
1996'da bir kozmetik markasında ürün müdürü olarak işe başladı. 2004'te iki yıl süreyle aynı markanın perakende başkanlığı görevini yürüttü.
İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKTI
Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı bulamayan Aslı Enver kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları iddia edilen çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıktı.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektife takıldı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.
İş insanı Önder Öztarhan ile oyuncu Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansımıştı.
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