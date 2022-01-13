Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan kimdir?

Önder Öztarhan kimdir? Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Çiftin ilişkilerini sır gibi sakladıktan sonra, son günlerde aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Önder Öztarhan kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. 1972 yılında İstanbul'da doğan Önder Öztarhan'ın güzel oyuncu Aslı Enver ile sevgili olduğu iddia ediliyor.