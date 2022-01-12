Kuruluş Osman bu akşam var mı? 12 Ocak Kuruluş Osman var mı yok mu? (ATV yayın akışı)

Kuruluş Osman var mı yok mu? 12 Ocak Kuruluş Osman bu akşam var mı? İzleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yılbaşı nedeniyle dizilerin yayınına ara verilmişti. Birçok dizinin yeni bölümü ekrana gelmemişti. Peki; 12 Ocak Kuruluş Osman var mı yok mu? Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte; 12 Ocak ATV yayın akışı!