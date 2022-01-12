Kuruluş Osman bu akşam var mı? 12 Ocak Kuruluş Osman var mı yok mu? (ATV yayın akışı)
12 Ocak Kuruluş Osman var mı yok mu? Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman’ın olup olmadığı merak ediliyor. Sevilen dizi her Çarşamba akşamı ATV’de yayınlanıyordu. Yılbaşından sonraki hafta dizilerin bazıları yayınlanmamıştı. Yılbaşı tatiline giren dizilerin ne zaman devam edeceği de merak ediliyordu. Peki; 12 Ocak Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV yayın akışında Kuruluş Osman var mı yok mu? İşte detaylar!
Kuruluş Osman var mı yok mu? 12 Ocak Kuruluş Osman bu akşam var mı? İzleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yılbaşı nedeniyle dizilerin yayınına ara verilmişti. Birçok dizinin yeni bölümü ekrana gelmemişti. Peki; 12 Ocak Kuruluş Osman var mı yok mu? Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte; 12 Ocak ATV yayın akışı!
KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?
Bugün ATV yayın akışında Kuruluş Osman dizisi yer almıyor. Çakallarla Dans 4 isimli yerli sinema ve ardından Aramızdaki Sözler isimli yabancı sinema ekranlarda olacak.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Şeyh Edebalı zindana atılıyor
Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır.
Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.
Osman Bey kayı obası'na dönüyor
Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.
Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?
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- Kuruluş Osman bu akşam var mı? 12 Ocak Kuruluş Osman var mı yok mu? (ATV yayın akışı)
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