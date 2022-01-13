Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? 13 Ocak Bir Zamanlar Çukurova neden yok? ATV yayın akışı...
Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova’nın 120. Bölüm fragmanı için heyecan artıyor. Dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? 13 Ocak Bir Zamanlar Çukurova neden yok? ATV yayın akışı...
Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? 13 Ocak Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümün bugün olup olmadığı merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. Bölüm fragmanı için heyecan artıyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? 13 Ocak Bir Zamanlar Çukurova neden yok? ATV yayın akışı...
BİR ZAMANLAR ÇUKUORVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü 13 Ocak ATV yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 20:00'de Aman Reis Duymasın, 22:00'da ise Çakallarla Dans 5 filmi ekrana gelecek.
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve fragman yayınlanmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aman Reis Duymasın
22:00 Çakallarla Dans 5
23:55 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:15 Çakallarla Dans 5
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