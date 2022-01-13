Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? 13 Ocak Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümün bugün olup olmadığı merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. Bölüm fragmanı için heyecan artıyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? 13 Ocak Bir Zamanlar Çukurova neden yok? ATV yayın akışı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUORVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü 13 Ocak ATV yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 20:00'de Aman Reis Duymasın, 22:00'da ise Çakallarla Dans 5 filmi ekrana gelecek.