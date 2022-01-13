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Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? 13 Ocak Bir Zamanlar Çukurova neden yok? ATV yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? 13 Ocak Bir Zamanlar Çukurova neden yok? ATV yayın akışı...

Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova’nın 120. Bölüm fragmanı için heyecan artıyor. Dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? 13 Ocak Bir Zamanlar Çukurova neden yok? ATV yayın akışı...

Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? 13 Ocak Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümün bugün olup olmadığı merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. Bölüm fragmanı için heyecan artıyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? 13 Ocak Bir Zamanlar Çukurova neden yok? ATV yayın akışı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUORVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü 13 Ocak ATV yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 20:00'de Aman Reis Duymasın, 22:00'da ise Çakallarla Dans 5 filmi ekrana gelecek.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve fragman yayınlanmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aman Reis Duymasın

22:00 Çakallarla Dans 5

23:55 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:15 Çakallarla Dans 5

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