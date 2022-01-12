Survivor ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star ilk bölüm ne zaman başlar?

Survivor 2022 All Star'ı büyük bir heyecan ile beklenirken Acun Ilıcalı da Dominik Cumhuriyeti'nden ilk canlı yayınını yaptı. Survivor'daki ilk oyun için alana gelen ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları Instagram canlı yayınında görüntülendi. Ilıcalı'nın paylaştığı video dakikalar içinde yüz binlerce defa izlendi.

Survivor 2022 programı ilk bölümü 15 Ocak günü yayınlanacak.