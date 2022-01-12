Survivor ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star ilk bölüm ne zaman başlar?
Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All-Star ilk bölüm ne zaman başlar? Survivor’da yeni sezon heyecanı başlıyor. Merakla beklenen yarışmanın yeni sezonunda birbirinden yıldız isimler yer alacak. All-Star serisinin çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde başladı. Peki; 202 Survivor ne zaman başlayacak?
Survivor All-Star ilk bölüm ne zaman? 2022 Survivor ne zaman başlayacak? Dominik Cumhuriyeti'nde bir adada yarışmacıların kıyasıya mücadele vereceği Survivor programında heyecan dorukta. Yarışmanın çekimleri yapılmaya başlanırken, yeni sezonu bekleyenler 2022 Survivor ne zaman sorusuna da yanıt arıyor. Peki; Survivor All-Star ne zaman başlıyor?
SURVİVOR 2022 NE ZAMAN?
Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Temmuz ayına kadar devam edecek olan Survivor'ın çekimleri de Dominik'te başladı.
Survivor 2022 All Star'ı büyük bir heyecan ile beklenirken Acun Ilıcalı da Dominik Cumhuriyeti'nden ilk canlı yayınını yaptı. Survivor'daki ilk oyun için alana gelen ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları Instagram canlı yayınında görüntülendi. Ilıcalı'nın paylaştığı video dakikalar içinde yüz binlerce defa izlendi.
Survivor 2022 programı ilk bölümü 15 Ocak günü yayınlanacak.
SURVİVOR'DA KİMLER VAR?
Survivor All Star ünlüler takımında, Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz yer alıyor.
Gönüllüler takımı kadrosu ise Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Seda Aydemir'den oluşuyor.
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