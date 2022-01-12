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Ajda Pekkan'dan Hakan Altun itirafı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Ajda Pekkan’dan Hakan Altun itirafı!

Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine oturmuştu. İkiliden bugüne kadar hiçbir açıklama gelmezken dün süperstar sessizliğini bozdu. Birbirlerine hayran olduklarını söyleyen şarkıcı, "Evet elektiriklenme oldu" dedi.

Süperstar Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un geçen yıl aşk yaşadığı iddia edilmişti. İki taraf da iddialara sessiz kalmıştı.

Ajda Pekkan ilk kez sessizliğini bozdu. Birbirlerine hayran olduklarını belirten Süperstar, "Doğrusunu söylemek gerekirse elektriklenme olmuştu... Benim tarafımdan olmadı. Karşı taraftan oldu. O elektriklerin hepsini görüyorum. İnsanı hoşlaştırıyor" dedi.

Altun cephesinden ise henüz bir açıklama yok. Ancak iki tarafın hayranları, sosyal medyada yorum yağdırdı.

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