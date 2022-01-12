Ajda Pekkan’dan Hakan Altun itirafı!

Ajda Pekkan ilk kez sessizliğini bozdu. Birbirlerine hayran olduklarını belirten Süperstar, "Doğrusunu söylemek gerekirse elektriklenme olmuştu... Benim tarafımdan olmadı. Karşı taraftan oldu. O elektriklerin hepsini görüyorum. İnsanı hoşlaştırıyor" dedi.