Esra Erol’da milyonları şoke eden olay! Hikayesiyle pes dedirtti! MİT görevlisiyim diyerek herkesi dolandıran eş...

Yılbaşı akşamı eşi Mesut Ayer ile bir mekana gittiklerini belirten Hayriye Hanım, başından geçen korkunç olayı şöyle anlattı: "Yılbaşında bir mekana gittik. Eşimin eski sevgilisi Fatma da yan taraftaki mekandaydı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, bizim olduğumuz mekana geldi. Eşimin yakın arkadaşıyla samimi hareketler sergiledi.

"HER ŞEYİ TADINDAN BIRAKALIM"

Eşim bunu görünce kıskançlık krizine girdi. Alkollü olduğunu fark ettiğim için 'Hayatım huzursuz olacağız, her şeyi tadında bırakalım, evimize gidelim' dedim. O cümlenin ardından deliye döndü" ifadelerini kullandı.