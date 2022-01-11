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Masumlar Apartmanı neden yok, yayınlanmıyor? TRT 1 ile Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? 11 Ocak Salı TRT 1 yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Masumlar Apartmanı neden yok, yayınlanmıyor? TRT 1 ile Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? 11 Ocak Salı TRT 1 yayın akışı...

Masumlar Apartmanı neden yok, yayınlanmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarına reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, Salı akşamları izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı yapım bu noktada dikkatleri üzerine çekti. İşte, Masumlar Apartmanı neden yok, yayınlanmıyor? TRT 1 ile Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? 11 Ocak Salı TRT 1 yayın akışı...

Masumlar Apartmanı neden yok, yayınlanmıyor? TRT 1 ile Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin yayın akışında yer almaması sonrasında takipçileri neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, Masumlar Apartmanı neden yok, yayınlanmıyor? TRT 1 ile Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu?

MASUMLAR APARTMANI YOK MU?

TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlara gelmeyecek.

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:10 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Hazır Aile

22:00 Masumlar Apartmanı

01:40 3'Te 3

02:50 Sıradan Birkaç Gün

04:00 Seksenler

Masumlar Apartmanı var mı, yok mu? 11 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikoloji ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz paylaşmaktadır.

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