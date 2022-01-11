Masumlar Apartmanı neden yok, yayınlanmıyor? TRT 1 ile Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? 11 Ocak Salı TRT 1 yayın akışı...

Masumlar Apartmanı var mı, yok mu? 11 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikoloji ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz paylaşmaktadır.