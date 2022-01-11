Destan yeni bölüm neden yok, bu akşam olacak mı? Destan bu hafta var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan, Salı akşamları izleyicilerin karşısına çıkıyor. 11 Ocak ATV yayın akışında dizinin yer almadığını görenler neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, Destan yeni bölüm neden yok, bu akşam olacak mı? Destan bu hafta var mı, yok mu? 11 Ocak Salı ATV yayın akışı...

DESTAN BU HAFTA YOK MU?

Destan dizisinin yeni bölümü ATV yayın akışında yer almadı. Her hafta salı akşamları yayınlanan Destan'ın yeni bölümü izleyicilerle bu hafta buluşmayacak ve yeni bölüm yerine özel bölüm bugün ekranlara gelecek.