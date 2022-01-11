Destan yeni bölüm neden yok, bu akşam olacak mı? Destan bu hafta var mı, yok mu? 11 Ocak Salı ATV yayın akışı...
Destan yeni bölüm neden yok, bu akşam olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Destan'ın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve birçok isim yer alıyor. Destan'ın bu hafta olup olmayacağı ise merak ediliyor. İşte, Destan yeni bölüm neden yok, bu akşam olacak mı? Destan bu hafta var mı, yok mu? 11 Ocak Salı ATV yayın akışı...
Destan yeni bölüm neden yok, bu akşam olacak mı? Destan bu hafta var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan, Salı akşamları izleyicilerin karşısına çıkıyor. 11 Ocak ATV yayın akışında dizinin yer almadığını görenler neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, Destan yeni bölüm neden yok, bu akşam olacak mı? Destan bu hafta var mı, yok mu? 11 Ocak Salı ATV yayın akışı...
DESTAN BU HAFTA YOK MU?
Destan dizisinin yeni bölümü ATV yayın akışında yer almadı. Her hafta salı akşamları yayınlanan Destan'ın yeni bölümü izleyicilerle bu hafta buluşmayacak ve yeni bölüm yerine özel bölüm bugün ekranlara gelecek.
DESTAN'IN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Destan'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Önümüzdeki haftalarda dizinin yeni bölümünün izleyicilerle buluşması bekleniyor.
ATV YAYIN AKIŞI
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Destan Özel Bölüm
22.20 Otel Artemis
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