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Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Üç Kuruş bugün var mı, yok mu, final mi yaptı? 10 Ocak Show TV yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Üç Kuruş bugün var mı, yok mu, final mi yaptı? 10 Ocak Show TV yayın akışı...

Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş yeni bölüm için gözler yayın akışına çevrildi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta Pazartesi günleri yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. İşte, Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Üç Kuruş bugün var mı, yok mu, final mi yaptı? 10 Ocak Show TV yayın akışı...

Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Üç Kuruş bugün var mı, yok mu, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv yayın akışı listesi ile Üç Kuruş dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu sabah saatlerinden itibaren merak konusu haline geldi. Ay yapım imzalı yapımda aksiyon her hafta Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyordu. İşte, Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Üç Kuruş bugün var mı, yok mu, final mi yaptı? 10 Ocak Show TV yayın akışı...

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kuruş dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi oyuncuları 10 Ocak günü yayımlanacak bölüm için sete çıkacakken sette görülen korona vakaları nedeniyle dizi sete çıkamadı. Yeni bölüm tarihi ise henüz bilinmiyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Üç Kuruş

02:45 Aziz

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kuruş yeni bölümünün 17 Ocak Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

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