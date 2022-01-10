Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Üç Kuruş bugün var mı, yok mu, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv yayın akışı listesi ile Üç Kuruş dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu sabah saatlerinden itibaren merak konusu haline geldi. Ay yapım imzalı yapımda aksiyon her hafta Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyordu. İşte, Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Üç Kuruş bugün var mı, yok mu, final mi yaptı? 10 Ocak Show TV yayın akışı...

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kuruş dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi oyuncuları 10 Ocak günü yayımlanacak bölüm için sete çıkacakken sette görülen korona vakaları nedeniyle dizi sete çıkamadı. Yeni bölüm tarihi ise henüz bilinmiyor.