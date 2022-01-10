Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Üç Kuruş bugün var mı, yok mu, final mi yaptı? 10 Ocak Show TV yayın akışı...
Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş yeni bölüm için gözler yayın akışına çevrildi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta Pazartesi günleri yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. İşte, Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Üç Kuruş bugün var mı, yok mu, final mi yaptı? 10 Ocak Show TV yayın akışı...
Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Üç Kuruş bugün var mı, yok mu, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv yayın akışı listesi ile Üç Kuruş dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu sabah saatlerinden itibaren merak konusu haline geldi. Ay yapım imzalı yapımda aksiyon her hafta Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyordu. İşte, Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Üç Kuruş bugün var mı, yok mu, final mi yaptı? 10 Ocak Show TV yayın akışı...
ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Üç Kuruş dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi oyuncuları 10 Ocak günü yayımlanacak bölüm için sete çıkacakken sette görülen korona vakaları nedeniyle dizi sete çıkamadı. Yeni bölüm tarihi ise henüz bilinmiyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Üç Kuruş
02:45 Aziz
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Üç Kuruş yeni bölümünün 17 Ocak Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.
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