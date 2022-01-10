Kalp Yarası bu akşam var mı yok mu? ATV yayın akışı 10 Ocak Pazartesi Kalp Yarası yok mu?
Kalp Yarası yok mu? 10 Ocak ATV yayın akışını inceleyenler Kalp Yarası bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Kalp Yarası dizisi her hafta Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşuyordu. Sevilen dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki; Kalp Yarası yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte dizinin takipçilerinin merak ettiği sorunun yanıtı!
Kalp Yarası yok mu? Kalp Yarası bu akşam var mı yok mu? Kalp Yarası neden yok sorusuna 10 Ocak ATV yayın akışını inceleyen dizi severler yanıt arıyor. Her hafta heyecan dolu sahnelerle ekranlara gelen Kalp Yarası'nda bu hafta da birbirinden sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyordu. Ancak Kalp Yarası'nın saatinde başlaması nedeniyle Kalp Yarası var mı yok sorusuna cevap aranıyor.
KALP YARASI BU AKŞAM VAR MI?
Kalp Yarası dizisi bu hafta da yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümünün gelecek hafta yayınlanacağı tahmin ediliyor.
KALP YARASI NEDEN YOK?
Süreç Film imzalı yapımın başrol oyuncusu Gökhan Alkan koronavirüse yakalanmış ve dizinin çekimlerine ara verilmişti.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Diriliş (Yabancı Sinema)
23:05 Doğu Ekspresinde Cinayet (Yabancı Sinema)
01:15 Bir Zamanlar Çukurova
04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
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