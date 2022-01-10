Kalp Yarası bu akşam var mı yok mu? ATV yayın akışı 10 Ocak Pazartesi Kalp Yarası yok mu?

Kalp Yarası yok mu? Kalp Yarası bu akşam var mı yok mu? Kalp Yarası neden yok sorusuna 10 Ocak ATV yayın akışını inceleyen dizi severler yanıt arıyor. Her hafta heyecan dolu sahnelerle ekranlara gelen Kalp Yarası'nda bu hafta da birbirinden sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyordu. Ancak Kalp Yarası'nın saatinde başlaması nedeniyle Kalp Yarası var mı yok sorusuna cevap aranıyor.