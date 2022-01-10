Masterchef finali ne zaman? Masterchef Türkiye finali 2022 ne zaman yapılacak?
2022 Masterchef Türkiye finali ne zaman yapılacak? Masterchef finali ne zaman? TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yemek programı Masterchef Türkiye finali merakla bekleniyor. Her hafta ilgiyle takip edilen programda final için geri sayım yapılıyor. Son elenen isimlerle birlikte gözler finale çevrildi. Peki; 2022 Masterchef finali ne zaman? Masterchef Türkiye finali ne zaman yapılacak?
Masterchef finali ne zaman? 2022 Masterchef Türkiye finali ne zaman yapılacak? TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programlarından birisi olan Masterchef Türkiye programında heyecan devam ediyor. Programda finale çok az bir süre kala finale kalan adaylar merakla bekleniyor. Peki; 2022 Masterchef finali ne zaman?
2022 MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?
15 Ocak 2022 Survivor'ın yeni sezonu başlayacak. Bu tarihten önce de MasterChef Türkiye'nin final yapması bekleniyor.
Finale kalan 4 isim şöyle:
- Sergen
- Hasan
- Eren
- Tahsin
MASTERCHEF FİNALİ ÖDÜLÜ NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye 2021'in birincisine verilecek ödül henüz açıklanmadı. Fakat MasterChef 3. sezonda birinciye 500 bin TL ödül vereceği açıklanmıştı. 2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil verilmişti.
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