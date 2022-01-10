Deniz Seki ve Melek Mosso arasında kriz! Birbirlerine girdiler

Bir araştırma şirketi, 2021'in En İyi Şarkıcıları olarak Melek Mosso, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık'ı seçti. Deniz Seki bu duruma "Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu listeyi. Neye göre, kime göre? Bu kadar özel yorumcu varken hem de!" diye tepki gösterdi. Melek Mosso da Seki'yi hedef aldı: "Abla biz özel değil miyiz?"