Deniz Seki ve Melek Mosso arasında kriz! Birbirlerine girdiler
Melek Mosso, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık’ın ‘2021'in En İyi Şarkıcıları’ olarak seçilmesi Deniz Seki’yi kızdırdı. Bu duruma "Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu listeyi. Neye göre, kime göre? Bu kadar özel yorumcu varken hem de!" diye tepki gösteren Seki’ye Melek Mosso’dan cevap geldi.
Bir araştırma şirketi, 2021'in En İyi Şarkıcıları olarak Melek Mosso, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık'ı seçti. Deniz Seki bu duruma "Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu listeyi. Neye göre, kime göre? Bu kadar özel yorumcu varken hem de!" diye tepki gösterdi. Melek Mosso da Seki'yi hedef aldı: "Abla biz özel değil miyiz?"
Deniz Seki, bir araştırma şirketinin "Türkiye'de 2021'in En İyi Şarkıcısı" anketi sonucunda çıkan sanatçılarla ilgili açıklamaları, müzik dünyasında yeni bir polemiğin başlamasına neden oldu.
Araştırma şirketinin "2021'in En İyi Şarkıcıları" diye yaptığı paylaşımda sonuçlara göre Melek Mosso, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık'ın 'en iyi şarkıcı' seçildiğini açıklayınca Deniz Seki'den sert tepki geldi.
Deniz Seki, bu paylaşıma "Çok ayıp bu açıklamalar ya. Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu seçmeleri! Neye göre, kime göre? Bu kadar 'özel yorumcu' varken hem de!" şeklinde yaptığı yorum kafaları karıştırdı.
Yapılan araştırmalar sonucu 2021 yılının "En İyi Şarkıcısı" seçilen Melek Mosso, Deniz Seki'nin sert yorumuna karşılık "Abla biz özel değil miyiz" şeklinde bir yanıt verdi.
Listede yer alan Hadise, Zeynep Bastık gibi isimlerin vereceği yanıtlar merak konusu oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF soru cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır?
- Kimlik kartı e-İmza yüklemesi nasıl yapılır? T.C Kimlik kartı ehliyet olarak kullanılabilecek mi? Hangi illerde başladı?
- Bob Saget neden öldü? Full House (Bizim Ev) dizisinin oyuncusu Bob Saget kimdir, kaç yaşındaydı?
- 15 tatil uzatılacak mı? 15 tatil sömestr 1 hafta daha uzatılır mı? Okullar kapatılacak mı?
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları son durum nedir?
- Altın ne kadar oldu? 10 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyat listesi! (CANLI ALTIN FİYATI)
- MSÜ başvuruları başladı mı, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri açıklandı mı?
- MasterChef’te kim kazandı? 9 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Şampiyonluk adayıydı...
- 10 Ocak bugün hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...
- Hangi filmin bazı sahnelerinin çekimlerinden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır?
- 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal ilk kez nerede karaya ayak basmıştır?
- Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur?