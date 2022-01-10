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Bizim Ev dizisinin yıldızı Bob Saget otel odasında ölü bulundu

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Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Bizim Ev dizisinin yıldızı Bob Saget otel odasında ölü bulundu

Bizim Ev’de canlandırdığı bekar baba rolüyle gönüllere taht kuran Bob Saget’ten acı haber geldi. Komedi turnesi için ABD’nin Florida eyaletine giden oyuncu, otel odasında ölü bulundu. 65 yaşında hayata veda eden Saget’in ölüm nedeni henüz tespit edilemedi.

Amerikan televizyon dizisi Bizim Ev'deki bekar baba rolüyle tanınan komedyen ve oyuncu Bob Saget, 65 yaşında hayatını kaybetti.

OTEL ODASINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Saget, komedi turnesi için gittiği ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde bir otel odasında ölü bulundu.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

İhbar üzerine otele giden polis ve itfaiye ekipleri, ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde buldu.

Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Dedektifler ise Saget'in ölümünde herhangi şüpheli bir durum olmadığını bildirdi.

Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım 'Full House'un başrolündeki Saget, dizinin devamı niteliğindeki ve 2016-2020 yılları arasında çevrimiçi dizi platformunda yayımlanan Fuller House'da da rol almıştı.

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