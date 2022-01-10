Bizim Ev dizisinin yıldızı Bob Saget otel odasında ölü bulundu

Dedektifler ise Saget'in ölümünde herhangi şüpheli bir durum olmadığını bildirdi.

Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım 'Full House'un başrolündeki Saget, dizinin devamı niteliğindeki ve 2016-2020 yılları arasında çevrimiçi dizi platformunda yayımlanan Fuller House'da da rol almıştı.