Bob Saget neden öldü? Amerikalı aktör ve komedyen Bob Saget, hayatını kaybetti. Türkiye'de de gösterilen sitkom dizisi Full House'da (Bizim Ev) Danny Tanner karakterini canlandıran Bob Saget, kariyeri boyunca birçok projede yer almıştır. Saget'in ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Bob Saget neden öldü? Full House (Bizim Ev) dizisinin oyuncusu Bob Saget kimdir, kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler...

BOB SAGET NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü aktör Bob Saget'in orel odasında ölü bulunduğu açıklandı. Oyuncunun, Pazar günü Florida eyaletinde Orlando kentindeki Ritz-Carlton Oteli'ndeki odasında ölü olarak bulunduğu bildirildi. Saget'nin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.