10 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Bob Saget neden öldü? Full House (Bizim Ev) dizisinin oyuncusu Bob Saget kimdir, kaç yaşındaydı?

Bob Saget neden öldü? Full House (Bizim Ev) dizisinin oyuncusu Bob Saget kimdir, kaç yaşındaydı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022
ABONE OL
Bob Saget neden öldü? Full House Bizim Ev dizisinin oyuncusu Bob Saget kimdir, kaç yaşındaydı?

Bob Saget kimdir, neden öldü? Amerikalı aktör ve komedyen Bob Saget'in hayatını kaybettiği açıklamasının ardından hayranları ölüm nedenini araştırmaya başladı. Bir dönemin popüler dizisi Full House'da (Bizim Ev) canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle bilinen Bob Saget hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Bob Saget neden öldü? Bob Saget kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Bob Saget'in hayat hikayesi...

Bob Saget neden öldü? Amerikalı aktör ve komedyen Bob Saget, hayatını kaybetti. Türkiye'de de gösterilen sitkom dizisi Full House'da (Bizim Ev) Danny Tanner karakterini canlandıran Bob Saget, kariyeri boyunca birçok projede yer almıştır. Saget'in ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Bob Saget neden öldü? Full House (Bizim Ev) dizisinin oyuncusu Bob Saget kimdir, kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler...

BOB SAGET NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü aktör Bob Saget'in orel odasında ölü bulunduğu açıklandı. Oyuncunun, Pazar günü Florida eyaletinde Orlando kentindeki Ritz-Carlton Oteli'ndeki odasında ölü olarak bulunduğu bildirildi. Saget'nin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Orlando polisi yapılan ilk incelemede, aktörün cinayete kurban gittiğine ya da uyuşturucu kullandığına dair bir işaret olmadığını açıkladı.

Tecrübeli bir stand-up komedyeni olan Saget son olarak ABD çapında turneye çıkmış, Cumartesi günü Florida'da Jacksonville kentinde sevenleriyle buluşmuştu.

BOB SAGET KİMDİR?

Bob Saget, 17 Mayıs 1956 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Oyunculuğunun yanı sıra stand-up, komedyen, yazar, yönetmen ve yapımcılık da yapan Saget, Full House (Bizim Ev) dizisinde ailenin babası rolüyle ün salmış ve America's Funniest Home Videos programında sunuculuk yapmıştır.

31 Mart 2014'te 40 dakikalık özel bölümüyle sonlanan How I Met Your Mother dizisinde, 2030 yılındaki Ted Mosby karakterini seslendirmiştir.

Bob Saget'yi şöhrete kavuşturan Bizim Ev; ABD'de 1987-1995, Türkiye'de ise 1995-2003 yılları arasında yayımlanmıştı.

Dizi San Fransisco'da üç kızıyla yaşayan dul bir erkek ile eşinin kardeşi John Stamos ve arkadaşının aynı evde geçirdikleri yaşamı anlatıyordu.

Bizim Ev, ilk bölümünden yaklaşık 30 yıl sonra Netflix'te de yayımlanmıştı.

Bob Saget, 9 Ocak 2022 tarihinde Florida eyaletinde Orlando kentindeki Ritz-Carlton Oteli'ndeki odasında ölü olarak bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA