MasterChef'te kim kazandı? 9 Ocak MasterChef'te ilk 3'e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef 2021'de hangi isimin yarı finale kaldığı merak ediliyor. Kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarından başarıyla çıkarak son 4'e kalan ana kadro yarışmacıları ilk 3'e giren ikinci isim olmak isteyerek çeyrek final oyununda kozlarını paylaştı. İşte, MasterChef'te kim kazandı? 9 Ocak MasterChef'te ilk 3'e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Şampiyonluk adayıydı...

9 OCAK MASTERCHEF'TE İLK 3'E KALAN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te üçe kalan ikinci isim pazar akşamı belirleniyor. İlk turda üç isim de steak tartar yemeğini çıkardı ve tadımın ardından Sergen 18, Hasan ve Tahsin ise 17 puan aldı. İkinci oyunda ise yarışmacılar biberler konseptinde bir şef tabağı çıkardı; Sergen ve Tahsin 38 puanda kaldı ve Hasan 39 puan aldı.