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MasterChef’te kim kazandı? 9 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Şampiyonluk adayıydı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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MasterChef’te kim kazandı? 9 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Şampiyonluk adayıydı...

MasterChef’te kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de hangi isimlerin yarı finale kaldığı merak ediliyor. Mavi ve kırmızı takımlardan çıkarak adlarını son 4'e yazdıran MasterChef Sergen, Tahsin, Hasan ve Eren arasından ilk yarı finale çıkan isim Eren olurken bugünkü bölümde ilk 3'e giren ikinci isim belli oldu. Yarı finalistler için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 9 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Şampiyonluk adayıydı...

MasterChef'te kim kazandı? 9 Ocak MasterChef'te ilk 3'e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef 2021'de hangi isimin yarı finale kaldığı merak ediliyor. Kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarından başarıyla çıkarak son 4'e kalan ana kadro yarışmacıları ilk 3'e giren ikinci isim olmak isteyerek çeyrek final oyununda kozlarını paylaştı. İşte, MasterChef'te kim kazandı? 9 Ocak MasterChef'te ilk 3'e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Şampiyonluk adayıydı...

9 OCAK MASTERCHEF'TE İLK 3'E KALAN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te üçe kalan ikinci isim pazar akşamı belirleniyor. İlk turda üç isim de steak tartar yemeğini çıkardı ve tadımın ardından Sergen 18, Hasan ve Tahsin ise 17 puan aldı. İkinci oyunda ise yarışmacılar biberler konseptinde bir şef tabağı çıkardı; Sergen ve Tahsin 38 puanda kaldı ve Hasan 39 puan aldı.

Üçüncü tabak ise belirleyici oluyor. Üç MasterChef adayı, 'Ben saksı değilim' şef tabağını yaptı. Hasan'ın yemeği pişmedi ve jüri en düşük puanı vermiş oldu. Tahsin ile Sergen arasında kazanan ve ikinci finalist Tahsin oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tahsin, "Adım adım zafere" dedi.

Cuma akşamki oyunlarda kazanan Eren olmuş ve ilk üçe kalan birinci isim olmaya hak kazanmıştı. Son günle birlikte ilk üçte Eren ile Tahsin yer alıyor.

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