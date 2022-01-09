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Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar talihsiz kaza geçirdi!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar talihsiz kaza geçirdi!

Şarkıcı Ebru Yaşar geçirdiği bir kaza sonucu düşüp diz kapağını kırdı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Yaşar olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Şarkıcı Ebru Yaşar geçirdiği bir kaza sonucu düşüp diz kapağını kırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"AMELİYATA GİRİP İNŞALLAH TOPARLAYACAĞIM"

Yaşar paylaşımında "Sevenlerimi üzmek korkutmak istemem, bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım. Sağlıkla kalın" ifadelerine yer verdi.

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