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Burcu Özberk ile görüntülenen Serkay Tütüncü sessizliğini bozdu! Aşk açıklaması geldi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Burcu Özberk ile görüntülenen Serkay Tütüncü sessizliğini bozdu! Aşk açıklaması geldi

Cihangir'de görüntülenen Serkay Tütüncü, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda bir partide Burcu Özberk ile yakınlaştığı konuşulan Tütüncü, iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

Bir dönem aynı dizide rol alan Serkay Tütüncü ve Burcu Özberk'in Ulus'ta düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya geldi. Olaya şahit olanlar, ikilinin gece boyunca samimi şekilde eğlendiğini iddia etti.

Geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülenen Serkay Tütüncü, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlarken aşk iddialarına da cevap verdi.

AŞK AÇIKLAMASI GELDİ

Yıllardır bu semtte yaşayan oyuncu, "6-7 senedir buradaydım. Ama Cihangir'in kaosundan yoruldum. O yüzden Moda'ya taşındım" dedi. Geçtiğimiz haftalarda bir partide Burcu Özberk ile yakınlaştığı konuşulan Tütüncü, iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

"ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"

Yakışıklı oyuncu, "İyi ki sordunuz bu soruyu. Normalde asla cevap vermem böyle sorulara ama Burcu ile çok yakın arkadaşız. Bizi herkes bilir. Sıkıntılarımı paylaştığım sırdaşımdır Burcu. Ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik" diyerek aşk haberlerini de yalanladı.

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