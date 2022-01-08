Burcu Özberk ile görüntülenen Serkay Tütüncü sessizliğini bozdu! Aşk açıklaması geldi

"ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"

Yakışıklı oyuncu, "İyi ki sordunuz bu soruyu. Normalde asla cevap vermem böyle sorulara ama Burcu ile çok yakın arkadaşız. Bizi herkes bilir. Sıkıntılarımı paylaştığım sırdaşımdır Burcu. Ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik" diyerek aşk haberlerini de yalanladı.