Bekir Aksoy’un eşi Nazife Aksoy’un İBB oyuncusu Uğur Arda Aydın’ın tacizine uğraşmıştı! Davadaki yeni gelişme ortalığı karıştırır
Oyuncu Uğur Arda Aydın'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda oyunculardan Bekir Aksoy’un eşi Nazife Aksoy ile Mana Alkoy'u taciz ettiği gün yüzüne çıkmıştı. Aydın’ın ‘cinsel saldırı’ suçundan hakim karşısına çıktığı davada 2 sene 6 ay hapis cezasına karar verildi. İstinaf Mahkemesi’ne taşınan dosyada duruşmada şahit olarak dinlenen oyuncu Ayşegül İşsever ifadesini değiştirdi. Nazife Aksoy, yalan şahitlik suçundan İşsever ile ilgili suç duyurusu verdi.
Oyuncu Uğur Arda Aydın'a İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları ünlü oyuncu Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy ve Mana Alkoy'u taciz ettiği iddiasıyla olay yargıya taşınmıştı. Aydın'ın 'cinsel saldırı' suçundan hakim karşısına çıktığı davada 2 sene 6 ay hapis cezasına karar verildi.
ÜNLÜ OYUNCU İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ ORTALIK KARIŞTI
İstinafa taşınan dosyada mahkemede tanık olarak dinlenen oyuncu Ayşegül İşsever, ifadesini değiştirerek tacizin söz konusu olmadığını söyledi.
NAZİFE AKSOY SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bunun üzerine Nazife Aksoy, yalan tanıklık suçlamasıyla İşsever hakkında suç duyurusunda bulundu.
İSTİSMARCI YÖNETMEN DURMADI
İddiaya göre olay 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda yaşandı. Oyuncu-yönetmen Uğur Arda Aydın, provalar sırasında meslektaşı Mana Alkoy'u taciz etmiş ancak Alkoy kendisinden şikayetçi olmamıştı. Aydın bu defa 2019'da bir diğer meslektaşı Nazife Aksoy'u taciz etti. Bunun üzerine Aksoy olayın defalarca tekrarlandığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
2 SENE HAPSİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede Aydın'a, iki sanatçıya 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edilerek dava açılmıştı. Ardından Aydın'ın 2 yıl 6 ay hapis cezası almasına hükmedildi.
AYŞEGÜL İŞSEVER ÖNCE TANIK OLDU SONRA YALANLADI
Tanık olarak dinlenen Ayşegül İşsever olayı şöyle anlatmıştı: "Nazife bana Uğur Arda'nın kendisini dudağının kenarından öptüğünü söyledi."
"İDDİA ETTİĞİ GİBİ BİR OLAY YAŞANMAMIŞTIR"
İsitnafa taşınan davada İşsever'in yeni ifadesi Uğur Arda tarafından dosyaya eklendi. İşsever, "Mahkemede verdiğim ifadenin farklı algılandığını, tutanağa söylediğimin farklı geçtiğini gördüm. İfadem şu şekildedir: Nazife Aksoy'un iddia ettiği gibi bir olay yaşanmamıştır. Nazife Aksoy, olayın olduğu zaman herhangi bir tepki vermemiş, tacize uğradığına dair bir şey söylememiştir" deyince bunun üzerine Aksoy, yalan tanıklık suçundan İşsever'e dava açtı.
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