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Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 9 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat var mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 9 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat var mı?

Teşkilat bu akşam var mı yok mu? Teşkilat var mı sorusuna 9 Ocak TRT 1 yayın akışını inceleyenler yanıt arıyor. TRT 1 ekranlarında Pazar akşamı izleyicisiyle buluşan yerli dizi Teşkilat’ın yeni bölümü şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Dizide bu hafta birbirinden sürpriz gelişmeler izleyicilerle buluşacak. Teşkilat adlı yapım, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu ediniyor. Peki; Teşkilat bu akşam var mı yok mu? İşte merak edilen sorunun cevabı!

9 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat var mı? Teşkilat bu akşam var mı yok mu? TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni bölümleri merak ediliyor. Yılbaşı tatili ve koronavirüs nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilmişti. Teşkilat'ın yeni bölümü de geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Peki; 9 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat var mı yok mu? İşte merak edilen sorunun cevabı!

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

Teşkilat dizisi 29. bölümü ile bu akşam sevenlerinin karşısına çıkacak. Teşkilat yeni bölümüyle 9 Ocak Pazar günü saat 20:00 'de TRT 1 yayınlanacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Son operasyonda üst düzey terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi Yıldırım ve Elçi'nin yeni bir plan kurmasına sebep olur.

Elçi'nin hiç beklenmedik birini saf dışı bırakmasıyla ekip Yıldırım'ın peşine düşer. Çıkılan bu yeni macera kayıpları da beraberinde getirecektir. Yıldırım, örgütü yeniden yapılandırmak için güçlü bir savunma sisteminin peşine düşer.

Ekip üyeleri bunu engellemek için sızma planını devreye soktuğunda, gündemi değiştirecek bir olayın içine çekildiklerinden habersizdir.

Elçi'nin öldüğünü sanan ekip büyük bir cenderenin ortasında, Serdar ise geçmişteki bir hesaplaşmanın göbeğinde kalır.

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