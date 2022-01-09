Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 9 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat var mı?

9 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat var mı? Teşkilat bu akşam var mı yok mu? TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni bölümleri merak ediliyor. Yılbaşı tatili ve koronavirüs nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilmişti. Teşkilat'ın yeni bölümü de geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Peki; 9 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat var mı yok mu? İşte merak edilen sorunun cevabı!