Yargı bu akşam var mı yok mu? 9 Ocak Kanal D yayın akışı Yargı dizisi var mı?
9 Ocak Kanal D yayın akışı Yargı var mı? Yargı bu akşam var mı yok mu? Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı’nın yeni bölümleri merak ediliyor. Yılbaşı tatili ve koronavirüs nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümlerin Ocak ayının ilk haftasında ara verilmişti. Yargı’nın yeni bölümü de geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Peki; 9 Ocak Kanal D yayın akışı Yargı var mı yok mu? İşte merak edilen sorunun cevabı!
Yargı bu akşam var mı yok mu? Yargı var mı sorusuna 9 Ocak Kanal D yayın akışını inceleyenler yanıt arıyor. Kanal D ekranlarında Pazar akşamı izleyicisiyle buluşan yerli dizi Yargı'nın yeni bölümü şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Dizide bu hafta birbirinden sürpriz gelişmeler izleyicilerle buluşacak. Yargı dizisinde Ceylin'in tutuklu yargılanma kararı Ilgaz'da ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratacak. Peki; Yargı bu akşam var mı?
YARGI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Kanal D dizisi Yargı 9 Ocak 2022 Pazar günü yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
YARGI'DA BU HAFTA NELER OLACAK?
Ceylin'in tutuklu yargılanma kararı Ilgaz'da ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratmıştır. Ilgaz hala Ceylin'in suçsuz olduğuna inansa da Ceylin bir türlü parçalarını kafasında birleştiremediği anlar konusunda büyük kararsızlık ve tutarsızlıklar yaşamaktadır.
Yekta Tilmen, oğlu Engin'in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulunmak üzeredir. Engin üzerinden çıkarılan bu adalet savaşı yeni ortaklıklar ile birlikte pek çok sürpriz cepheleşmenin de habercisidir.
Duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan Ilgaz, bu ikileminin yanı sıra artık yeni bir sorun ile de boğuşmak zorundadır. Ceylin'i kurtarmak için tam gaz giden gerçek suçluyu bulma arayışı onu hayatında hiç daha önce karşılaşmadığı bir konumda bırakacaktır.
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