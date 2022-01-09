Yargı bu akşam var mı yok mu? 9 Ocak Kanal D yayın akışı Yargı dizisi var mı?

Yargı bu akşam var mı yok mu? Yargı var mı sorusuna 9 Ocak Kanal D yayın akışını inceleyenler yanıt arıyor. Kanal D ekranlarında Pazar akşamı izleyicisiyle buluşan yerli dizi Yargı'nın yeni bölümü şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Dizide bu hafta birbirinden sürpriz gelişmeler izleyicilerle buluşacak. Yargı dizisinde Ceylin'in tutuklu yargılanma kararı Ilgaz'da ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratacak. Peki; Yargı bu akşam var mı?