Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliğinde yeni kriz

Devreye giren babası ise "Şu kız üzülmesin artık! Sinan'ı çağırdım çekimi varmış gelmedi. Bakalım yakında çıkar bu işin aslı" diyerek evlilikte kriz olduğunu ima etti.

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