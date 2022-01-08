Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliğinde yeni kriz
Şubat 2021'e ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliğinde yeni kriz çıktığı iddia edildi. Kıratlı, önceki gece manevi babası Kenan Erçetingöz'ün Ulus'taki doğum günü kutlamasına katıldı. Oyuncunun yanında Sinan Akçıl'ın olmaması dikkat çekti.
Şubat 2021'e ikinci kez nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl evliliğinde iddiaya göre yine kriz çıktı.
Kıratlı, önceki gece manevi babası Kenan Erçetingöz'ün Ulus'taki doğum günü kutlamasına katıldı.
Oyuncunun yanında Sinan Akçıl'ın olmaması dikkat çekti. Kıratlı, eşiyle tekrar ayrıldığını iddialarına, "Teşekkür ederim" demekle yetindi.
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