Google’dan Stephen Hawking sürprizi! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?

Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Stephen Hawking, Einstein'dan sonra yaşamış en iyi teorik fizikçi olarak bilinmekte, pek çok madalyası ve ödülü bulunmaktadır. Matematik, fizik ve kozmoloji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü fizikçiye, doğum günü dolayısıyla Google bir Doodle hazırladı. İşte, Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?

STEPHEN HAWKİNG KİMDİR?

Hawking 8 Ocak 1942 yılında İngiltere'de dünya ya gelmiştir. 8 yaşında St. Albans okuluna başladı. Mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi Koleji'nde eğitim hayatına devam etti. Hawking'in asıl ilgi alanı matematik olmasına rağmen Oxford'da Fizik eğitimi almıştır çünkü o dönemde okulda matematik eğitimi yoktu. Doğa bilimlerinde birinci sınıf ödül madalyasına layık görüldü. . Daha sonra Cambridge de eğitim hayatına kozmoloji üzerine çalışmalar yaparak devam etti. 1973 Yılında Gök Bilim Enstitüsü'nden ayrılarak Matematik Enstitüsüne devam etti. 1979'dan sonra Lucasian matematik profesörü oldu, aynı profesörlük Isaac Newton'a da verilmişti.