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Google'dan Stephen Hawking sürprizi! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?

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Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Google’dan Stephen Hawking sürprizi! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?

Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Stephen Hawking Google Doodle oldu! Ünlü fizikçinin doğum günü dolayısıyla Google Hawking'e özel Doodle hazırladı. Google'ın Doodle sürprizi üzerine pek çok kişi Stephen Hawking'in hayatını merak ediyor. İşte, Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?

Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Stephen Hawking, Einstein'dan sonra yaşamış en iyi teorik fizikçi olarak bilinmekte, pek çok madalyası ve ödülü bulunmaktadır. Matematik, fizik ve kozmoloji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü fizikçiye, doğum günü dolayısıyla Google bir Doodle hazırladı. İşte, Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?

STEPHEN HAWKİNG KİMDİR?

Hawking 8 Ocak 1942 yılında İngiltere'de dünya ya gelmiştir. 8 yaşında St. Albans okuluna başladı. Mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi Koleji'nde eğitim hayatına devam etti. Hawking'in asıl ilgi alanı matematik olmasına rağmen Oxford'da Fizik eğitimi almıştır çünkü o dönemde okulda matematik eğitimi yoktu. Doğa bilimlerinde birinci sınıf ödül madalyasına layık görüldü. . Daha sonra Cambridge de eğitim hayatına kozmoloji üzerine çalışmalar yaparak devam etti. 1973 Yılında Gök Bilim Enstitüsü'nden ayrılarak Matematik Enstitüsüne devam etti. 1979'dan sonra Lucasian matematik profesörü oldu, aynı profesörlük Isaac Newton'a da verilmişti.

Hawking astronomi üzerine çok önemli çalışmalar yaptı. Evrenin temel prensipleri üzerine araştırmalar yatı. Uzay ve zamanı kapsayan genel görelik kuramının Big Bang ile başlayıp Kara Delik ile sonlandığını kanıtladı. Bu çalışma dönemim en önemli buluşlarından biriydi. Hawking bu çalışmayla birlikte kara deliklerin tamamen kara olmadıklarını radyasyon yayarak buharlaşıp görünmez olduklarını kanıtlamış oldu. Kanıtladığı bir diğer sonuç da evrenin bir sonu olduğudur.

STEPHEN HAWKİNG'İN HASTALIĞI

Stephen Hawking 21 yaşındayken tedavisi bulunmayan ALS hastalığına yakalandı. Doktorlar sadece 2 sene yaşayabileceğini söylemesine rağmen o ölüme meydan okumuştur. Bu hastalık Hawking'i genç yaşta tekerlekli sandalyeye mahkûm bıraktı. Zamanla ilerleyen hastalığı bilim adamının konuşmasına da engel oldu. Günümüzde sesini kullanamayan Hawking kendisi için özel tasarlanmış tekerlekli sandalyesinin yazıları sese dönüştürebilmesi özelliğini kullanarak iletişim kurmaktadır.

ESERLERİ

George ve Kırılamayan Şifre, Benim Kısa Tarihim, Zamanın Kısa Tarihi, Zamanın ve Uzayın Doğası, Evrene Açılan Gizli Anahtar, Zamanın Resimli Kısa Tarihi, Kara Delikler ve Bebek evren ve Büyük Tasarım gibi daha sayılabilecek 40'ın üzerinde eserleri mevcuttur. Ve bu eserler birden çok dile çevrilmiştir.

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