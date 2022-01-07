Esra Erol'dan avukat Hülya Kuran'a büyük jest! Sosyal medya sallandı İbrahim Tatlıses detayı dikkat çekti
ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programının avukatı Hülya Kuran, yeni yaşını karşıladı. Sosyal medya hesabı üzerinden İbrahim Tatlıses'in şarkısı ile kolajladığı kareyi paylaşan Esra Erol, Hülya Kuran'ın doğum gününü işte bu paylaşımla kutladı.
Uzun senelerde ATV ekranlarında ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programının kemik kadrosunda bulunan Hülya Kuran, yeni yaşını karşıladı.
ESRAL EROL'DAN BÜYÜK JEST
Ünlü sunucu Esra Erol'dan yakın dostu Hülya Kuran'a jest gecikmedi.
Erol, Kuran ile çekildikleri fotoğraf karelerini kolajlayarak video haline getirdi. Esra Erol, o anları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
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