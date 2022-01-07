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Esra Erol'dan avukat Hülya Kuran'a büyük jest! Sosyal medya sallandı İbrahim Tatlıses detayı dikkat çekti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Esra Erol’dan avukat Hülya Kuran’a büyük jest! Sosyal medya sallandı İbrahim Tatlıses detayı dikkat çekti

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programının avukatı Hülya Kuran, yeni yaşını karşıladı. Sosyal medya hesabı üzerinden İbrahim Tatlıses'in şarkısı ile kolajladığı kareyi paylaşan Esra Erol, Hülya Kuran'ın doğum gününü işte bu paylaşımla kutladı.

Uzun senelerde ATV ekranlarında ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programının kemik kadrosunda bulunan Hülya Kuran, yeni yaşını karşıladı.

ESRAL EROL'DAN BÜYÜK JEST

Ünlü sunucu Esra Erol'dan yakın dostu Hülya Kuran'a jest gecikmedi.

Erol, Kuran ile çekildikleri fotoğraf karelerini kolajlayarak video haline getirdi. Esra Erol, o anları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

"KIYMETLİ BÜYÜĞÜM VE YOL ARKADAŞIM"

Erol, paylaşımına şu notu düştü: "İyi ki doğdun ablam benim, arkadaşım, kıymetli büyüğüm ve yol arkadaşım... İyi ki hayatımdasın. Hep beraber daha nice yıllara, yaşlara ve yaşanacaklara... Seni çok seviyorum"

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