Esra Erol’dan avukat Hülya Kuran’a büyük jest! Sosyal medya sallandı İbrahim Tatlıses detayı dikkat çekti

"KIYMETLİ BÜYÜĞÜM VE YOL ARKADAŞIM"

Erol, paylaşımına şu notu düştü: "İyi ki doğdun ablam benim, arkadaşım, kıymetli büyüğüm ve yol arkadaşım... İyi ki hayatımdasın. Hep beraber daha nice yıllara, yaşlara ve yaşanacaklara... Seni çok seviyorum"