MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı? 6 Ocak MasterChef Türkiye'de kim kazandı, kim elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef'te çeyrek final için son yarışmacı seçildi. Haftanın başından beridir oynanan oyunlarla hünerlerini gösteren yarışmacılardan 4 isim MasterChef çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. İşte, MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı? 6 Ocak MasterChef Türkiye'de kim kazandı, kim elendi?,

MasterChef'te çeyrek finale çıkacak son kişiyi belirleyecek ilk oyun sona erdi. 6 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelen MasterChef 151. bölümde konuk şef Osman Sezener idi. İlk oyunda yapılacak kırlangıç balığının üç hali detaylı tarifini yarışmacılara verdi. Verilen sürenin bitiminde tadım yapan şefler puanlarını verdi. Ve ilk oyununu galibi belli oldu.