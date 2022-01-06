MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı? 6 Ocak MasterChef Türkiye'de kim kazandı, kim elendi?
MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranların büyük ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'te çeyrek finale çıkan 3 isimden sonra 4 son yarışmacı seçilecek. Son ikiye kalan yarışmacılardan biri MasterChef hayaline veda edecek. İşte, MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı? 6 Ocak MasterChef Türkiye'de kim kazandı, kim elendi?
MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı? 6 Ocak MasterChef Türkiye'de kim kazandı, kim elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef'te çeyrek final için son yarışmacı seçildi. Haftanın başından beridir oynanan oyunlarla hünerlerini gösteren yarışmacılardan 4 isim MasterChef çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. İşte, MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı? 6 Ocak MasterChef Türkiye'de kim kazandı, kim elendi?,
MasterChef'te çeyrek finale çıkacak son kişiyi belirleyecek ilk oyun sona erdi. 6 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelen MasterChef 151. bölümde konuk şef Osman Sezener idi. İlk oyunda yapılacak kırlangıç balığının üç hali detaylı tarifini yarışmacılara verdi. Verilen sürenin bitiminde tadım yapan şefler puanlarını verdi. Ve ilk oyununu galibi belli oldu.
Sevilen yarışma MasterChef Türkiye 2021'de Tahsin ile Dilara düellosunda ilk oyunu kazanan belli oldu. MasterChef'in 6 Ocak Perşembe bölümünde konuk şef Osman Sezener'in kırlangıç balığı ile yaptığı üç yemekten oluşan şef tabağı vardı. İki yarışmacı, görsel ve lezzet olarak en yakın şekilde yapmak için uğraştı. Zorlu mücadelede dört şefin verdiği kritik puanlar, ikinci oyuna avantajlı başlayan, oyunu kazanan ismi belirledi.
MASTERCHEF'TE ŞEFİN TABAĞI OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son konuk şef Osman Sezener idi. Osman Şef, yarışmacılara kırlangıç balığı ile hazırlanmış üç yemekten oluşan özel tarifini açıkladı. Şefin tabağını hazırlamak için yarışmacılara verilen süre 75 dakika idi. Zor ve teknik bir yemek için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Tüm maharetlerini sergileyen yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadımı sonrasında puanlar verildi. İlk oyunda Tahsin 28 puan alırken Dilara 19 puan aldı.
Dört şefin on üzerinden yarışmacılara verdiği puanların dağılımı şöyle;
Tahsin: Osman Şef 8 + Somer Şef 7 + Danilo Şef 7 + Mehmet Şef 6 = 28
Dilara: Osman Şef 5 + Somer Şef 5 + Danilo Şef 5 + Mehmet Şef 4 = 19
MASTERCHEF SON ÇEYREK ÇEYREK FİNALİST KİM OLDU?
MasterChef yarışma programında çeyrek finale çıkan isim jüri üyeleri tarafından yapılacak tadımdan sonra belli olacak.
ÇEYREK FİNALİST KİMLER OLDU?
1/ Sergen
2/ Hasan
3/ Eren
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te son ikiye kalan yarışmacılardan biri hayallerine veda edecek. Elenen isim henüz açıklanmadı.
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