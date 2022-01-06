Camdaki Kız yeni bölüm neden yok? Camdaki bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak Kanal D yayın akışı...
Camdaki Kız yeni bölüm neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümğ Kanal D yayın akışında yer almıyor. Perşembe akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin yeninden ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Camdaki Kız yeni bölüm neden yok? Camdaki bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak Kanal D yayın akışı...
Camdaki Kız yeni bölüm neden yok? Camdaki bu akşam var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Camdaki Kız, 6 Ocak yayın akışında yer almıyor. Hayranları dizinin yeni bölüm tarihini merak ediyor. İşte, Camdaki Kız yeni bölüm neden yok? Camdaki bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak Kanal D yayın akışı...
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA YOK MU NEDEN YOK?
Camdaki Kız dizisi bu hafta yeni bölüm ekrana gelmeyecek. Yeni yıla girilmesi ile birlikte birçok dizinin yeni bölümlerini yayımlaması nedeniyle bu hafta Camdaki Kız dizisi 27. yeni bölüm ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün 13 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.
KANAL D 6 OCAK YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Doktor Strange
22:15 Pasifik Savaşı: İsyan
00:30 Doktor Strange
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