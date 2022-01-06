06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kulüp 3. sezon çıkacak mı? Netflix dizisi Kulüp 3. sezon ne zaman çıkacak?

Kulüp 3. sezon çıkacak mı? Netflix dizisi Kulüp 3. sezon ne zaman çıkacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2022
ABONE OL
Kulüp 3. sezon çıkacak mı? Netflix dizisi Kulüp 3. sezon ne zaman çıkacak?

Kulüp 3. sezon çıkacak mı? 2. sezonu 6 Ocak tarihinde yayınlanan yerli dizi Kulüp’ün 3. sezonu şimdiden merak edilmeye başlandı. Dijital yayın platformu Netflix’te izleyicisiyle buluşan ve sevilen dizi Kulüp’ün 3. sezonu için geri sayım sürüyor. 1950’lerin kozmopolit İstanbul’unda geçen dizinin 2. kısmında sürpriz gelişmeler yer aldı. Peki; Kulüp 2. sezon çıkacak mı?

Netflix dizisi Kulüp 3. sezon çıkacak mı? 1950'li yılların İstanbul'unda geçen ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kulüp dizisinin 2. sezonu 6 Ocak 2022 itibariyle yayınlandı. Dizide sürpriz gelişmeler yaşanırken, Kulüp 3. Sezon şimdiden merak edilmeye başlandı. 3. Sezon ne zaman çıkacak sorusunun cevabı dizi severler tarafından araştırılıyor. Peki; Kulüp 3. sezon çıkacak mı?

KULÜP 3. SEZON ÇIKACAK MI?

Kulüp dizisinin 3. sezonuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmış değil. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

KULÜP 2. SEZON YAYINLANDI!

İlk kısmıyla büyük ses getiren yapım 6 Ocak Perşembe günü itibarıyla 2. kısmı paylaşıldı. Netflix yapılan paylaşımda "Aile demek, sizi sabırsızca bekleyenlerin olması demek. Kulüp 2. kısım 6 Ocak'ta sadece Netflix'te." ifadelerine yer verildi.

KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda eski mahkum olan ve afla hapisten çıkan Mathilda, asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir.

Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

Dizi, Türkiye'de yaşayan geniş kesimlere, tehlike altındaki bir dil olan Ladino'yu duyma imkanı vermesi ile de gündeme geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA