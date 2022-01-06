Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı yok mu? 6 Ocak ATV yayın akışı Bir Zamanlar Çukurova BZÇ neden yok?
Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı yok mu? 6 Ocak ATV yayın akışı Bir Zamanlar Çukurova neden yok? ATV ekranlarında her Perşembe akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dizide haftalar ilerledikçe tempo hiç düşmezken, dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki; Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı yok mu? İşte yanıtı!
Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı yok mu? Bir Zamanlar Çukurova neden yok? 6 Ocak ATV yayın akışı BZÇ neden yok? ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamları ilgiyle izleniyor. Dizinin yeni sezonunda heyecan devam ederken, yılbaşı nedeniyle yeni bölümlerin yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı sorusuna dizi severler yanıt arıyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BUGÜN VAR MI?
Dizinin yeni bölümü bu akşam (6 Ocak) ekranlarda olmayacak. Yeni bölümün 20 Ocak günü yayınlanması bekleniyor.
6 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
06: 25
Maria ile Mustafa
08: 00
Kahvaltı Haberleri
10: 00
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00
atv Gün Ortası
14: 00
Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20
Esra Erol'da
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Çin Seddi - Yabancı Sinema
22: 00
El Royal'de Zor Zamanlar TV'de ilk - Yabancı Sinema
00: 40
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 119. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.
Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.
Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.
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