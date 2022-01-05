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Arka Sokaklarda flaş gelişme! Rıza Baba'nın ayrılacağı iddiası! Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Arka Sokaklarda flaş gelişme! Rıza Baba’nın ayrılacağı iddiası! Zafer Ergin Arka Sokaklar’dan ayrılıyor mu?

Rıza Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Arka Sokaklar dizisinde yer alan ve ‘Rıza Baba’ karakterine hayat veren Zafer Ergin, Arka Sokaklar’ın son yayınlanan tanıtım bölümünde sevenlerini üzdü. İşte, Rıza Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisi her cuma akşamına yıllardır damga vurmayı başarıyor. Uzun süredir Arka Sokaklar dizisinde yer alan ve 'Rıza Baba' karakterine hayat veren Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın son yayınlanan tanıtım bölümünde sevenlerini üzdü. Sevieln oyuncunun diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor.

ZAFER ERGİN ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR MU?

Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisi her cuma akşamına yıllardır damga vurmayı başarıyor.

Kadrosunda başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve her hafta heyecan dolu senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan olan yeni bölümünde herkesi üzen bir olay yaşanıyor.

Uzun süredir Arka Sokaklar isimli dizide Rıza Baba karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Zafer Ergin beklenmedik bir saldırıya uğruyor.

Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, evinden arabasına yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğruyor.

Rıza Baba'ya saldıran şahıs silahıyla üç el ateş ediyor ve olay yerinden uzaklaşıyor.

Yaşanan bu durumunda ardından Rıza Baba kanlar içinde yere yığılıyor. Rıza Baba'ya silahla saldıran kişi ise henüz bilinmiyor.

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