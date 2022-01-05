Arka Sokaklarda flaş gelişme! Rıza Baba’nın ayrılacağı iddiası! Zafer Ergin Arka Sokaklar’dan ayrılıyor mu?

Rıza Baba'ya saldıran şahıs silahıyla üç el ateş ediyor ve olay yerinden uzaklaşıyor.

Yaşanan bu durumunda ardından Rıza Baba kanlar içinde yere yığılıyor. Rıza Baba'ya silahla saldıran kişi ise henüz bilinmiyor.