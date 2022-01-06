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Diziler ne zaman başlayacak? TV’de diziler neden yok? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 diziler ne zaman başlıyor?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Diziler ne zaman başlayacak? TV’de diziler neden yok? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 diziler ne zaman başlıyor?

Diziler ne zaman başlayacak? TV’de diziler neden yok? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 ve diğer kanalların dizilerinin ne zaman başlayacağı dizi severler tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Yılbaşı tatili nedeniyle birçok dizi yayınlanmama kararı alırken, Omicron vakaları da dizi setlerini vurdu. Birçok oyuncudan peş peşe Covid-19 pozitif haberi gelmeye başladı. Bu nedenle setlerde sarkma yaşanacak. Peki; diziler ne zaman başlayacak?

Diziler ne zaman başlayacak? TV'de diziler neden yok? Dizi severler yeni yılın ilk günlerinde sevdikleri dizileri izleme fırsatı yakalayamadı. Dizilerin yılbaşı tatiline girmesiyle birçok dizi yayınlanmazken, koronavirüs vakaları dizi setlerini etkilemeye devam ediyor. Birçok dizide setlere ara verildiği belirtiliyor. Peki; diziler ne zaman başlayacak? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 diziler ne zaman başlıyor?

DİZİLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atv'de yayınlanan Destan ve Kuruluş Osman dizilerinin setlerinde bazı oyuncuların ve çalışanların test sonucunun pozitif çıkması üzerine zorunlu araya gidildi. Bozdağ Film'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Son dönemde Türkiye'de ve dünyada yeniden yükselişe geçen korona vakaları setlerimizi de etkilemiş olup bazı oyuncularımızın testlerinin pozitif çıkması üzerine yaşanan bu durum nedeniyle 'Destan' ve 'Kuruluş Osman' dizilerimizin çekimlerinde gecikmeler yaşanmıştır.

Oyuncularımızın ve ekibimizin sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğumuzu belirtir, 'Destan ve 'Kuruluş Osman'ı merakla bekleyen seyircilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz. 'Destan'18 Ocak Salı ve Kuruluş Osman' 19 Ocak Çarsamba akşamı yeni bölümleriyle atv ekranında olacak." ifadelerine yer verildi.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile 19 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D'de olacak.

Öte yandan TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 11 Ocak'ta ekranlara dönecek.

AyrıcakGönül Dağı 8 Ocak, Teşkilat 9 Ocak, Alparslan Büyük Selçuklu 10 Ocak, Arka Sokaklar, Aziz ve Kaderimin Oyunu 14 Ocak'ta izleyicisiyle buluşacak.

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