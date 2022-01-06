Diziler ne zaman başlayacak? TV’de diziler neden yok? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 diziler ne zaman başlıyor?

DİZİLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atv'de yayınlanan Destan ve Kuruluş Osman dizilerinin setlerinde bazı oyuncuların ve çalışanların test sonucunun pozitif çıkması üzerine zorunlu araya gidildi. Bozdağ Film'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Son dönemde Türkiye'de ve dünyada yeniden yükselişe geçen korona vakaları setlerimizi de etkilemiş olup bazı oyuncularımızın testlerinin pozitif çıkması üzerine yaşanan bu durum nedeniyle 'Destan' ve 'Kuruluş Osman' dizilerimizin çekimlerinde gecikmeler yaşanmıştır.