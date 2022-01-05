Uzi kimdir? Uzi gerçek adı nedir? Aleyna Tilki ile Uzi arasında aşk iddiası!

Rap müziğe Acil adlı şarkıyla başlamış olsa da geniş kitleler tarafından tanınması 2021 yılında yayımladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde olmuştur ve ayrıca albüm "Spotify Top 10" listesinde 10. sırada yer almıştır.

AŞKLARI ORTAYA ÇIKTI

Aleyna Tilki ve Uzi aşkı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraf paylaşan çift 15 gündür birlikte. İkili aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.