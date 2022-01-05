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Uzi kimdir? Uzi gerçek adı nedir? Aleyna Tilki ile Uzi arasında aşk iddiası!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Uzi kimdir? Uzi gerçek adı nedir? Aleyna Tilki ile Uzi arasında aşk iddiası!

Uzi kimdir? Uzi gerçek adı nedir? Genç popçu Aleyna Tilki ile rapçi Uzi arasında aşk ididası magazin gündemine bomba gibi düştü. Yılın aşk bombası olarak nitelendirilen gelişmenin ardından, adı Aleyna Tilki ile anılan Uzi’nin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki; Uzi kimdir? Uzi gerçek adı nedir? İstanbul Güngören'de büyüyen Uzi, 7 yıldır rap müziğin içerisinde yer alıyor.

Uzi gerçek adı nedir? Uzi kimdir? Genç popçu Aleyna Tilki ile ünlü rapçi Uzi arasında ortaya atılan aşk iddiası magazin gündemine yerleşti. Aşk hayatıyla sık sık anılan ünlü popçu Aleyna Tilki'nin yeni aşkının Uzi olduğu iddia ediliyor. Peki; Uzi kimdir? Uzi gerçek adı nedir?

UZİ KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapmaktadır.

Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır.

Rap müziğe Acil adlı şarkıyla başlamış olsa da geniş kitleler tarafından tanınması 2021 yılında yayımladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde olmuştur ve ayrıca albüm "Spotify Top 10" listesinde 10. sırada yer almıştır.

AŞKLARI ORTAYA ÇIKTI

Aleyna Tilki ve Uzi aşkı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraf paylaşan çift 15 gündür birlikte. İkili aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.

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