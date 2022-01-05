Uzi kimdir? Uzi gerçek adı nedir? Aleyna Tilki ile Uzi arasında aşk iddiası!
Uzi kimdir? Uzi gerçek adı nedir? Genç popçu Aleyna Tilki ile rapçi Uzi arasında aşk ididası magazin gündemine bomba gibi düştü. Yılın aşk bombası olarak nitelendirilen gelişmenin ardından, adı Aleyna Tilki ile anılan Uzi’nin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki; Uzi kimdir? Uzi gerçek adı nedir? İstanbul Güngören'de büyüyen Uzi, 7 yıldır rap müziğin içerisinde yer alıyor.
Uzi gerçek adı nedir? Uzi kimdir? Genç popçu Aleyna Tilki ile ünlü rapçi Uzi arasında ortaya atılan aşk iddiası magazin gündemine yerleşti. Aşk hayatıyla sık sık anılan ünlü popçu Aleyna Tilki'nin yeni aşkının Uzi olduğu iddia ediliyor. Peki; Uzi kimdir? Uzi gerçek adı nedir?
UZİ KİMDİR?
1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapmaktadır.
Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır.
Rap müziğe Acil adlı şarkıyla başlamış olsa da geniş kitleler tarafından tanınması 2021 yılında yayımladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde olmuştur ve ayrıca albüm "Spotify Top 10" listesinde 10. sırada yer almıştır.
AŞKLARI ORTAYA ÇIKTI
Aleyna Tilki ve Uzi aşkı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraf paylaşan çift 15 gündür birlikte. İkili aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Açıköğretim üniversite sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AÖF final sınavı online mı yapılacak?
- En ucuz sigara hangisi? 5 Ocak sigara fiyatları zamlı tüm liste! Hangi sigara ne kadar oldu?
- Ve son dakika açıklandı! Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Ocak zammı bedelli askerlik fiyatı kaç lira oldu?
- BJK Antalyaspor canlı izle! 5 Ocak Süper Kupa finali Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?
- Uzi kimdir? Uzi gerçek adı nedir? Aleyna Tilki ile Uzi arasında aşk iddiası!
- Emekli maaş zammı ne zaman yatar? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman ödenecek?
- Darya Kamil kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil kim?
- Galatasaray Giresunspor maç biletleri ne kadar? GS Giresunspor bilet fiyatı kaç TL?
- Heterodoks nedir? Heterodoks ekonomi politikası ne demek? Heterodoks anlamı nedir?
- Yunus Gezer kimdir, öldü mü? Üniversite öğrencisi Yunus Gezer neden intihar etti? SON DAKİKA HABERLER
- Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 doğalgaz parası kaç lira? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?
- EKPSS tercih kılavuzu 2022: Engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...