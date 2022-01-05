Darya Kamil kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil kim?
Darya Kamil kimdir? 2022 Erkekler Kainat Güzeli seçilen Darya Kamil hakkında yapılan sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Kamil’in Kainat Güzeli seçilmesi birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Darya Kamil’in seçilmesi herkesi şaşırtırken, bu kararı beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları ilginç yorumlar yaptı. Peki; Darya Kamil kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Darya Kamil hakkında merak edilenler…
Darya Kamil kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 Erkekler Kainat Güzeli seçilen Darya Kamil kim? Erkekler Kainat Güzeli yarışmasında sonuç sürpriz oldu. Darya Kamil isimli Kerküklü sporcu ve spor hekimi, bu yıl kainatın en güzel erkeği seçildi. Bu sonuç sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Peki; Darya Kamil kimdir?
DARYA KAMİL KİMDİR?
Irak'ta 15 ülkenin katıldığı 2022 Erkekler Kainat Güzeli yarışması düzenlendi. Birçok ismin katıldığı yarışmanın kazananı ise Kerküklü sporcu ve spor hekimi Darya Kamil oldu.
Kerkük'de dünyaya gelen Darya Kamil vücut geliştirme sporcusu ve spor hekimliği yapıyor.
Darya Kamil aynı zamanda Kerkük Spor Hekimliği Sendikası Başkanı görevini yürütüyor.
Birinciliğinin ardından 103 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Darya Kamil, "Gençlere ve yeni nesle mesajım; egzersiz yapmak insan sağlığı için çok önemli bir faktördür. Uyuşturucu ve alkolden uzak durun.
Arap dünyası düzeyinde gençleri, çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum. Ve hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek. İnsani veya hayır amaçlı olmayan hiçbir unvanın benim için bir anlamı yoktur" dedi.
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