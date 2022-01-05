Kuruluş Osman bugün neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı tatili sonrasında birçok dizisi ara verme kararı aldı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın bu akşam akışta olmaması sonrasında hayranları neden yayınlanmadığı sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kuruluş Osman bugün neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 5 Ocak ATV yayın akışı...

KURULUŞ OSMAN BUGÜN NEDEN YOK? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI...

Yılbaşı tatili ardından birçok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Atv'nin çarşamba günü dizisi Kuruluş Osman oldu. Ekran macerasında 2'nci sezonunu sürdüren Kuruluş Osman 29 Aralık Çarşamba günü 77. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.