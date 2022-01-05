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Kuruluş Osman bugün neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 5 Ocak ATV yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Kuruluş Osman bugün neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 5 Ocak ATV yayın akışı...

Kuruluş Osman bugün neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hususunda gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, Kuruluş Osman bugün neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 5 Ocak ATV yayın akışı...

Kuruluş Osman bugün neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı tatili sonrasında birçok dizisi ara verme kararı aldı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın bu akşam akışta olmaması sonrasında hayranları neden yayınlanmadığı sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kuruluş Osman bugün neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 5 Ocak ATV yayın akışı...

KURULUŞ OSMAN BUGÜN NEDEN YOK? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI...

Yılbaşı tatili ardından birçok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Atv'nin çarşamba günü dizisi Kuruluş Osman oldu. Ekran macerasında 2'nci sezonunu sürdüren Kuruluş Osman 29 Aralık Çarşamba günü 77. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

5 Ocak ATV yayın akışında Kuruluş Osman yeni bölümü yerine 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Süper Kupa 2021 maçı ekrana gelecek. Kuruluş Osman 78. bölümünün 12 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır.

Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır. Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir.

Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.

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