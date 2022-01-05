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Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı’dan yeni hamle! Astrolojiye bakarak aldattığını söylemişti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı’dan yeni hamle! Astrolojiye bakarak aldattığını söylemişti

Eski futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı’nın olaylı boşanma davasında yeni gelişme yaşandı. Futbolcu, astroloji haritalarına bakarak “Beni aldatıyorsun” diye kendisine baskı yapan eşine boşanma davası açmış, eşinden karşı boşanma davası gelmişti. Ayrılık aşamasında olan çift, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde barışmıştı. Özer Hurmacı ve eşi barışmalarını resmiyete dökerek açtıkları davalardan feragat etti.

Ünlü futbolcu Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritalarına bakarak "Beni aldatıyorsun" dediğini ve kendisine baskı yaptığını söyleyerek boşanma davası açmıştı.

Mihriban Hurmacı da 30 milyon TL'lik karşı boşanma davası açmış, kendisi ve 3 çocuğu için aylık 125 bin TL tedbir nafakası talebinde bulunmuştu.

Boşanma aşamasında olan çift, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde barışmıştı.

Özer Hurmacı ve eşi barışmalarını resmiyete dökerek açtıkları davalardan feragat etti.

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