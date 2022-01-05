Kerem Bürsin isyan etti! Hande Erçel’le ilgili iddialara cevap verdi

Şunları söyledi: İlişkide gerçekçi biriyim. Ben beraber olduğum insanla eğlenmeyi, onu güldürmeyi seviyorum. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum.