Kerem Bürsin isyan etti! Hande Erçel'le ilgili iddialara cevap verdi
Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, “reklam aşkı” yaşadıkları iddiasıyla gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan iddialara yakışıklı oyuncudan cevap geldi. İsyan eden Bürsin, "Tamamen filtresiz ve doğal bir ilişki..." dedi.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yolu geçtiğimiz aylarda beraber rol aldıkları bir dizide kesişti.
Dizinin reytingi düşüşe geçince ikiliden aşk pozları geldi. Herkes bu aşkın reklam olduğunu söyledi.
Ancak yakışıklı oyuncu Bürsin, Hande Erçel ile reklam ilişkisi yaşadıklarına dair çıkan haberlere tepki gösterdi.
Şunları söyledi: İlişkide gerçekçi biriyim. Ben beraber olduğum insanla eğlenmeyi, onu güldürmeyi seviyorum. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum.
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