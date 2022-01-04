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Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı neden yok, final mi yaptı? 4 Ocak TRT 1 yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı neden yok, final mi yaptı? 4 Ocak TRT 1 yayın akışı...

Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam yayın akışında yer almıyor. Salı akşamları izleyicilerin karşısına çıkan dizinin yayın akışında yer almaması takipçilerinin dikkatini çekti. Yeni bölümün neden yayınlanmadığı ise merak ediliyor. İşte, Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı neden yok, final mi yaptı? 4 Ocak TRT 1 yayın akışı...

Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı neden yok, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salı akşamları TRT 1 ekranlarında izleyenlerin karşına çıkan Masumlar Apartmanı 4 Ocak yayın akışında yer almıyor. Dizinin takipçileri ise yeni bölümün neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı neden yok, final mi yaptı? 4 Ocak TRT 1 yayın akışı...

MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM VAR MI?

Beklenen 54. yeni bölüm 4 Ocak Salı akşamı yayın akışında yer almadı. Yılbaşı arası veren dizinin 11 Ocak Salı günü yayımlanması bekleniyor.

4 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mahrem
22:00 Kovan - Film
00:00 112 Acil Çağrı

MASUMLAR APARTMANI 53.BÖLÜM ÖZET

Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben'se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar. Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir.

Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

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