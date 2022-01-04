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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan kötü haber

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.01.2022
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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’dan kötü haber

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Özyağcılar, “Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim” dedi.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan hayranlarını üzen haber... Erdal Özyağcılar, sosyal medya üzerinden bugün bir paylaşım yaptı ve sağlık durumu ile ilgili bir bilgilendirme yayınladı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.

"TAŞ GİBİYİM"

Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Özyağcılar, "Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim... " ifadelerini kullandı.

SEYİRCİLERİNE DE SESLENDİ

Seyircilere de seslenmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu, "Biletleri iptal etmeyin 10 gün sonra görüşürüz" diye konuştu.

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