Güler Sabancı 46 video için harekete geçti: Hedef alındım!

ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Avukatlar, dilekçede özel hayata dair çirkin yorumların da bulunduğunu belirtti. Yine bir videoda "Beni zehirlediler. Bunların tümünü Güler Sabancı yaptı" şeklindeki iftiraya yer verildiği söylendi.