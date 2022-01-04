Destan bu akşam neden yok, final mi yaptı? Destan yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Destan dizinin 4 Ocak ATV yayın akışında yer almaması merak uyandırdı. Dizinin takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını merak ediyor. Dizi yayınlanan bölümleri ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte, Destan bu akşam neden yok, final mi yaptı? Destan yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak ATV yayın akışı...

DESTAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Destan dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışına göre saat 20:00'de Destan dizisinin özel bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. Destan 7. Bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.