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Destan bu akşam neden yok, final mi yaptı? Destan yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak ATV yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022
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Destan bu akşam neden yok, final mi yaptı? Destan yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak ATV yayın akışı...

Destan bu akşam neden yok, final mi yaptı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Destan'ın 4 Ocak yayın akışında yer almaması dikkat çekti. Dizinin takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, Destan bu akşam neden yok, final mi yaptı? Destan yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak ATV yayın akışı...

Destan bu akşam neden yok, final mi yaptı? Destan yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Destan dizinin 4 Ocak ATV yayın akışında yer almaması merak uyandırdı. Dizinin takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını merak ediyor. Dizi yayınlanan bölümleri ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte, Destan bu akşam neden yok, final mi yaptı? Destan yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak ATV yayın akışı...

DESTAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Destan dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışına göre saat 20:00'de Destan dizisinin özel bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. Destan 7. Bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

ATV YAYIN AKIŞI

06:05 Maria ile Mustafa

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Destan- Özel Bölüm

22:20 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

00:30 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

02:25 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

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