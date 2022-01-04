Masterchef ne zaman bitiyor? Masterchef final tarihi açıklandı mı? İşte finalin yapılacağı yer...
Masterchef ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'de büyük final için nefesler tutuldu. Aylarca isim arasından son 5'e kalan yarışmacılar, Hasan, Tahsin, Dilara, Eren ve Sergen oldu. Beş yarışmacı 3 Ocak tarihli bölümde 4'lü finale kalabilmek için büyük bir mücadele sergileyecek. İşte, Masterchef ne zaman bitiyor? Masterchef final tarihi açıklandı mı? İşte finalin yapılacağı yer...
Masterchef ne zaman bitiyor? Masterchef final tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'de büyük final için nefesler tutuldu. Aylarca isim arasından son 5'e kalan yarışmacılar, Hasan, Tahsin, Dilara, Eren ve Sergen oldu. Beş yarışmacı 3 Ocak tarihli bölümde 4'lü finale kalabilmek için büyük bir mücadele sergileyecek. İşte, Masterchef ne zaman bitiyor? Masterchef final tarihi açıklandı mı? İşte finalin yapılacağı yer...
MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN 2022?
MasterChef Türkiye'de büyük final için nefesler tutuldu. Beş yarışmacı 3 Ocak tarihli bölümde 4'lü finale kalabilmek için büyük bir mücadele sergileyecek. MasterChef finali için net tarih verilmedi ancak Survivor All Star'ın ocak ayında başlayacak olması nedeniyle yarışmanın kısa bir süre sonra final yapması bekleniyor.
Yayınlanan tanıtıma göre, Survivor 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak. Bu nedenle MasterChef'in önümüzdeki hafta büyük finalini gerçekleştirerek ekran macerasını noktalaması bekleniyor.
MASTERCHEF FİNAL NEREDE YAPILACAK?
Geçen sene Ocak ayında yapılan final için geri sayım başladı. Finalde imza tabaklarını ortaya koyan iki yarışmacı birinci olarak büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergileyecek.
MASTERCHEF GEÇEN SENE KİM OLDU?
Geçen sene Masterchef final gecesi damga vurmuştu.. İzleyenlerini ekranları başına kilitleyen yarışmada Barbaros ve Serhat son kez karşı karşıya gelirken canlı yayınlanan programda şampiyon olan kişi Serhat Doğramacı oldu…
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