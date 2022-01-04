Masterchef ne zaman bitiyor? Masterchef final tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'de büyük final için nefesler tutuldu. Aylarca isim arasından son 5'e kalan yarışmacılar, Hasan, Tahsin, Dilara, Eren ve Sergen oldu. Beş yarışmacı 3 Ocak tarihli bölümde 4'lü finale kalabilmek için büyük bir mücadele sergileyecek. İşte, Masterchef ne zaman bitiyor? Masterchef final tarihi açıklandı mı? İşte finalin yapılacağı yer...

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN 2022?

MasterChef Türkiye'de büyük final için nefesler tutuldu. Beş yarışmacı 3 Ocak tarihli bölümde 4'lü finale kalabilmek için büyük bir mücadele sergileyecek. MasterChef finali için net tarih verilmedi ancak Survivor All Star'ın ocak ayında başlayacak olması nedeniyle yarışmanın kısa bir süre sonra final yapması bekleniyor.