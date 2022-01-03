Üç Kuruş neden yok? 3 Ocak Show TV dizisi Üç Kuruş bu akşam var mı yok mu? Show TV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan sevilen dizi Üç Kuruş'un ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Diziyi izlemek için televizyonlarını açan kişiler bu hafta Üç Kuruş ile karşılaşmayacak. Peki; Üç Kuruş neden yok? Show TV'de Üç Kuruş bu akşam var mı yok mu? İşte yanıtı!