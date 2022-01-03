Üç Kuruş neden yok? 3 Ocak Show TV dizisi Üç Kuruş bu akşam var mı yok mu?
Üç Kuruş neden yok? Show TV dizisi Üç Kuruş bu akşam var mı yok mu? Show TV ekranlarında her hafta izleyenlerin merakla takip ettiği dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı dizi Show TV yayın akışında bulunmuyor. Peki Üç Kuruş neden yok?
Üç Kuruş neden yok? 3 Ocak Show TV dizisi Üç Kuruş bu akşam var mı yok mu? Show TV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan sevilen dizi Üç Kuruş'un ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Diziyi izlemek için televizyonlarını açan kişiler bu hafta Üç Kuruş ile karşılaşmayacak. Peki; Üç Kuruş neden yok? Show TV'de Üç Kuruş bu akşam var mı yok mu? İşte yanıtı!
ÜÇ KURUŞ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Üç Kuruş dizisi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin yerine Apex: Ölüm Adası isimli yabancı film ekranlarda olacak.
ÜÇ KURUŞ NEDEN YOK?
Yılbaşı tatili nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine bir hafta ara verildi. Üç Kuruş dizisi de bu tatil nedeniyle yayınlanmayacak.
ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Üç Kuruş dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizi 3 Ocak'ta yayınlanmayacak.
Show TV'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre dizinin 10 Ocak Pazartesi yeni bölümü yayınlanacak.
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- Üç Kuruş neden yok? 3 Ocak Show TV dizisi Üç Kuruş bu akşam var mı yok mu?
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